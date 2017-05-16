15:49 | МИНИ-ФУТБОЛ

Вратарь "Тюмени" дисквалифицирован на полгода за драку

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КДК РФС рассмотрел эпизод с массовой дракой в матче чемпионата России между "Тюменью" и "Газпром-Югрой". Как рассказал глава комитета Артур Григорьянц, ряд футболистов понесли серьезные наказания, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Игрок "Газпром-Югры" Марсенью за неспортивное и агрессивное поведение дисквалифицирован на 4 матча и оштрафован на 50 тысяч рублей, – сказал Григорьянц. – Игроки "Тюмени" Упалев и Абрамович дисквалифицированы на 4 матча за толчок соперника. Логинов из "Тюмени" за оказание физического воздействия дисквалифицирован на 6 месяцев.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Levbereg

shpasic лучше бы в заголовке просто: Абрамович дисквалифицирован. или Абрамович временно отстранён от футбола. 15:52_____________________Редакция-обратите внимание какие таланты пропадают! При таком заголовке рейтинг статьи бы зашкалил. Даже в Англии статью бы почитали.

16:57

RoyalHunter

надо было в октябре драться

16:48

shpasic

лучше бы в заголовке просто: Абрамович дисквалифицирован. или Абрамович временно отстранён от футбола.

15:52