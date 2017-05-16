Вратарь "Тюмени" дисквалифицирован на полгода за драку

КДК РФС рассмотрел эпизод с массовой дракой в матче чемпионата России между "Тюменью" и "Газпром-Югрой". Как рассказал глава комитета Артур Григорьянц, ряд футболистов понесли серьезные наказания, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Игрок "Газпром-Югры" Марсенью за неспортивное и агрессивное поведение дисквалифицирован на 4 матча и оштрафован на 50 тысяч рублей, – сказал Григорьянц. – Игроки "Тюмени" Упалев и Абрамович дисквалифицированы на 4 матча за толчок соперника. Логинов из "Тюмени" за оказание физического воздействия дисквалифицирован на 6 месяцев.