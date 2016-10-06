Владислав Шаяхметов: "За счет энтузиазма Григория Иванова в Екатеринбурге есть футзал и футбол"

Капитан сборной России, серебряный призер чемпионата мира-2018 Владислав Шаяхметов с уважением отозвался о президенте футбольного "Урала" и мини-футбольной "ВИЗ-Синары" Григории Иванове. Шаяхметов защищал цвета екатеринбургской команды с 2001 по 2008-й и с 2013 по 2014 го, проведя за нее более 250 матчей.

– Григорий Иванов – настоящий фанатик в любой работе, которой занимается, – цитируют "Известия" Шаяхметова. – За счет его энтузиазма в Екатеринбурге есть и футзал, и футбол. Я сам начинал в конце 1990-х в большом футболе, в "Уралмаше". И видел, как клуб тогда дышал на ладан после вылета из высшей лиги – ни перспектив, ни средств... Отчасти поэтому я и ушел в мини-футбол.

А сейчас "Урал" благодаря Иванову вернулся в элиту и крепко стоит на ногах при не самых больших возможностях. Про достижения "Синары" я вообще молчу. Вы знаете про принципиальное отношение Григория Викторовича к вопросу легионеров и натурализации бразильцев в сборной. Мне глупо было бы критиковать этот подход, поскольку с теми же Густаво и Лимой я не один год выступаю за Россию. Но факт в том, что Иванов и "Синара" чисто российским составом выиграли и Кубок УЕФА, и два чемпионата России, доказав, что такая позиция тоже имеет право на существование.