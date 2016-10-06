Владислав Шаяхметов: "Во время чемпионата мира наркокартелей не видели"

Капитан сборной России Владислав Шаяхметов остался доволен условиями, в которых команда жила на чемпионате мира в Колумбии. Россияне на турнире дошли до финала, где уступили Испании.

- У нас были хорошие отели, - цитируют "Известия" Шаяхметова. - Мы жили на одном этаже, который целиком был предоставлен сборной России. В плане проживания и питания никаких проблем не возникало. Единственный случай – когда перед матчем группового турнира против команды Египта за нами не успел приехать автобус. И на игру кто-то из нас добирался на такси, а кто-то с полицейскими. Все из-за того, что автобус попал в пробку по дороге к отелю. В остальном все хорошо – отличные стадионы, великолепные площадки, качественный паркет. Все абсолютно пригодно для турниров уровня чемпионата мира.

– В Рио российским спортсменам запрещали выходить из Олимпийской деревни поодиночке. Вас тоже ограждали от колумбийских улиц?

– Все было спокойно. Конечно, какие-то указания нам давали. Например, чтобы ходили со службой безопасности, но закрытого режима точно не было. По крайней мере, колумбийскими наркокартелями нас не пугали и во время турнира мы никого из бандитов не встретили. В Кали нас тоже предостерегали, что могут быть проблемы – районы там неспокойные. А в Медельине вообще все было довольно рутинно.