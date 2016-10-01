Владислав Шаяхметов: "Сборная России к финалу чемпионата мира готова хорошо"

Капитан сборной России Владислав Шаяхметов подчеркнул, что команду не нужно дополнительно мотивировать перед финалом чемпионата мира. В субботу подопечные Сергея Скоровича встретятся с Аргентиной в решающем матче турнира. Встреча начнется в 22.30 по московскому времени. Отметим, что этот финал является первым в истории для россиян.

– Готовы мы хорошо, – приводит "Р-Спорт" слова Шаяхметова. – Все и физически, и морально отошли от полуфинала с иранцами (4:3). Сейчас нам предстоит важнейший матч в жизни, все ребята объединены одной целью. Никакой накачки не будет, да она и не нужна. Нужно, наоборот, "отпустить", чтобы ребята психологически в себе покопались. Да и за молодыми игроками какой-то контроль или уход не нужны. Все всё понимают, ребята опытные. Стиль игры сборной Аргентины особо не поменялся за восемь лет, когда мы с ними играли за выход из группы на чемпионате мира: у них вязкий и оборонительный стиль, они полностью выполняют установку.