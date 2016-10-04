Владислав Шаяхметов: "Хочу продолжать помогать своей стране"

Капитан сборной России Владислав Шаяхметов отметил, что не собирается завершать профессиональную карьеру. 35-летний нападающий подчеркнул, что всегда с воодушевлением воспринимает вызовы в состав национальной сборной.

– Я рад был помогать команде, – приводит "Р-Спорт" слова Шаяхметова. – На данный момент я не собираюсь завершать карьеру, хочу продолжать помогать своей стране. Пока меня вызывают в сборную, я буду за нее выступать. Конечно, есть здоровье, а я уже не молод.

Напомним, что сборная России впервые в истории завоевала серебро чемпионата мира, проиграв в финале команде Аргентины (4:5). Шаяхметов выступает за национальную сборную с 2003 года. Он является трехкратным серебряным призером чемпионата Европы (2005, 2014, 2016). На Евро-2007 в Португалии Шаяхметов стал бронзовым призером турнира в составе сборной России.