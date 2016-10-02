02:34 | МИНИ-ФУТБОЛ

Владислав Шаяхметов: "Были близки к победе в финале ЧМ, но не получилось"

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Капитан сборной России Владислав Шаяхметов после финального поединка чемпионата мира против Аргентины (4:5) выразил сожаление по поводу поражения в решающей встрече. По словам игрока, команде не хватило концентрации.

– Ощущение того, что мы что-то потеряли, – приводит официальный сайт АМФР слова Шаяхметова. – Мы впервые в истории вышли в финал чемпионата мира, были близки, но, к сожалению, не получилось. Наверно, мы учли не все. Аргентина выиграла поединок так же, как выиграла полуфинал у Португалии – фактически за один короткий промежуток.

– Что случалось после того, как вы забивали? Почему сразу же мяч оказывался в воротах сборной России?

– Наверно, все дело в концентрации.В определенных моментах ее не хватило. Это определило результат.

– Но у вас есть ощущение того, что вы все равно совершили исторический прорыв?

– Оно придет! Сейчас мы остынем и поймем, что второе место на Чемпионате мира – это тоже достижение. Мы отдаем все силы для победы в каждом матче. Мы трудимся каждый день. И это серебро далось нам очень непросто.Мне приятно, что я причастен к этому достижению и благодарю всех ребят и всю нашу делегацию. Это новая страница в истории российского футзала. Мы на верном пути.

– Увидим мы ли еще раз Владислава Шаяхметова в футболке сборной России и, возможно, на чемпионате мира?

– Да.

Дополнительная информация

http://amfr.ru/league/worldchampionship2016/articles/39498/

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