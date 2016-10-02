00:57 | МИНИ-ФУТБОЛ

Виталий Мутко: "Серебро чемпионата мира – выдающийся результат"

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Министр спорта РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко после финального матча чемпионата мира, в котором сборная России уступила Аргентине со счетом 4:5, подчеркнул, что аргентинцы победили заслуженно. При этом он отметил: для россиян серебро турнира является выдающимся результатом.

– Конечно, я немножко расстроен, всегда обидно проигрывать в финале, – приводит ТАСС слова Мутко. – Впрочем, это приятное расстройство, ведь мы впервые стали серебряными призерами чемпионата мира. Финал получился интересным, драматичным, Аргентина победила заслуженно, ну а наша команда не сумела показать свой лучший футбол. Аргентинцы показали более командный футбол, да и тактически действовали грамотнее. Тем не менее, я хочу поздравить наших ребят со вторым местом, они здорово провели турнир, в четвертьфинале одолели грандов – испанцев. В целом это выдающийся результат.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3671368

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КОММЕНТАРИИ (2)
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01:31

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

...и твоя заслуга. обязательно!

01:14

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