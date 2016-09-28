14:59 | МИНИ-ФУТБОЛ

Виталий Мутко: "Неожиданности в выходе сборной России в финал ЧМ нет"

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Министр спорта России Виталий Мутко не удивлен выходом сборной России в финал чемпионата мира. Также он пожелал российской команде удачи в решающем поединке турнира.

- Неожиданности в выходе в финал нет, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Мини-футбол у нас развивается, у нас хороший уровень чемпионата, наши клубы регулярно играют в финальных стадиях Кубка УЕФА. У нас несколько центров мини-футбольных. Так что это точно не неожиданно, наши клубы всегда входят в пятерку-шестерку сильнейших.

У наших ребят был хороший настрой, хорошая подготовка. Мы серьезно подводили команду к турниру. Приятно, что мы впервые будем играть в финале, у нас уже минимум серебро. Надеюсь, ребята так же здорово настроятся и на финал. Желаю им удачи! Я каждый день с ними поддерживаю контакт.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/futsal/20160928/1101912316.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Джон....Сильвер

Потому что, это моя (Мутко) заслуга!

15:30

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