В Твери провели матч длительностью 7,5 суток

В течение 7,5 суток в Твери на стадионе "Химик" шел матч, в котором приняли участие игроки тверской "Волги", воспитанники местных школ, а также просто любители мини-футбола (В общей сложности - 560 человек). Организатор одного из самых длительных матчей в истории Миахил Каменский надеется, что этот поединок будет внесен в книгу рекордов.

- Матч по мини-футболу, начавшийся 19 августа на стадионе "Химик", не прекращался ни на минуту - участники состязались днем и ночью, в любую погоду, в том числе в сильную грозу и ливень, после чего затопило поле, - цитирует ТАСС Каменского. - И только сегодня прозвучал финальный свисток.

Игру одновременно снимали четыре видеокамеры, одна из которых транслировала матч онлайн. Записи мы пошлем в Великобританию, где расположен главный офис Книги рекордов Гиннесса. Надеемся, что уже через 6-10 месяцев нам выдадут сертификат о том, что именно в России, в Твери, впервые был установлен мировой рекорд по самой продолжительной игре в мини-футбол.

Идея установить рекорд возникла у руководителя проекта "Единая школьная мини-футбольная лига" Артема Алискерова. Это связано с тем, что сегодня футбол является одной из самых любимых игр в нашей стране и ее нужно популяризировать. Возможно, именно такие состязания позволят нам выявить новых "звездочек", которые впоследствии будут защищать честь нашей страны на футбольной арене