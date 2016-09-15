Украина обыграла Мозамбик на чемпионате мира

Сборная Украины одержала первую победу на чемпионате мира, проходящем в Колумбии. Украинцы в матче группового турнира одолели Мозамбик – 4:2. В другом поединке Бразилия разгромила Австралию (11:1) и единолично возглавила квартет D.
В группе С Парагвай крупно победил Вьетнам (7:1), а лидеры из Италии обыграли Гватемалу (5:1).
Чемпионат мира
Групповой турнир
Группа C
Гватемала – Италия – 1:5 (1:3)
Парагвай – Вьетнам – 7:1 (5:0)
Группа D
Австралия – Бразилия – 1:11 (1:4)
Украина – Мозамбик – 4:2 (2:2)