Украина обыграла Мозамбик на чемпионате мира

Сборная Украины одержала первую победу на чемпионате мира, проходящем в Колумбии. Украинцы в матче группового турнира одолели Мозамбик – 4:2. В другом поединке Бразилия разгромила Австралию (11:1) и единолично возглавила квартет D.

В группе С Парагвай крупно победил Вьетнам (7:1), а лидеры из Италии обыграли Гватемалу (5:1).

Чемпионат мира

Групповой турнир

Группа C

Гватемала – Италия – 1:5 (1:3)

Парагвай – Вьетнам – 7:1 (5:0)

Группа D

Австралия – Бразилия – 1:11 (1:4)

Украина – Мозамбик – 4:2 (2:2)