05:58 | МИНИ-ФУТБОЛ

Украина обыграла Мозамбик на чемпионате мира

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Сборная Украины одержала первую победу на чемпионате мира, проходящем в Колумбии. Украинцы в матче группового турнира одолели Мозамбик – 4:2. В другом поединке Бразилия разгромила Австралию (11:1) и единолично возглавила квартет D.

В группе С Парагвай крупно победил Вьетнам (7:1), а лидеры из Италии обыграли Гватемалу (5:1).

Чемпионат мира

Групповой турнир

Группа C

Гватемала – Италия – 1:5 (1:3)

Парагвай – Вьетнам – 7:1 (5:0)

Группа D

Австралия – Бразилия – 1:11 (1:4)

Украина – Мозамбик – 4:2 (2:2)

Дополнительная информация

http://futsal.sport-express.ru/world/2016/

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