"Ухта" забила "Дине" 16 голов за два дня

"Ухта" разгромила "Дину" в матче чемпионата России - 8:0. Накануне хозяева также одержали разгромную победу - 8:1, причем вчерашний выигрыш стал для "Ухты" первым домашним с апреля 2016 года.

"Дина" замыкает турнирную таблицу, набрав всего 4 очка.

Чемпионат России

Суперлига

11-й тур

"Ухта" - "Дина" (Москва) - 8:0 (2:0)

"Политех" (Санкт-Петербург) - "Тюмень" - 3:5 (2:2)

"Синара" (Екатеринбург) - "Прогресс" (Глазов) - 4:2 (2:0)

"Норильский никель" (Норильск) - "Автодор" (Смоленск) - 2:0 (2:0)

"Сибиряк" (Новосибирск) - "Газпром-Югра" (Югорск) - 6:6 (4:3)

"Новая генерация" (Сыктывкар) - КПРФ (Москва) - 1:6 (1:2)