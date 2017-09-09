"Тюмень" сыграла вничью с "Новой Генерацией", но осталась лидером чемпионата России

"Тюмень" сыграла вничью с "Новой Генерацией" во втором матче 2-го тура российской суперлиги. Несмотря на потерю очков, команда лидирует в турнирной таблице.
Чемпионат России
Суперлига
2-й тур
"Ухта" - "Прогресс" (Глазов) - 3:4 (1:3)
"Тюмень" - "Новая генерация" (Сыктывкар) - 4:4 (1:2)
"Сибиряк" (Новосибирск) - "Синара" (Екатеринбург) - 5:4 (2:0)
КПРФ (Москва) - "Дина" (Москва) - 6:3 (2:1)
"Газпром-Югра" (Югорск) - "Автодор" (Смоленск) - 4:1 (2:1)
"Политех" (Санкт-Петербург) - "Норильский никель" (Норильск) - 2:2 (1:0)