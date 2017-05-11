21:42 | МИНИ-ФУТБОЛ

Три полуфиналиста чемпионата России определятся в решающих пятых матчах

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Подмосковное "Динамо" сравняло счет в серии 1/4 финала российской суперлиги против "Синары" - 2-2. Также удалось сравнять счет "Тюмени" в серии с "Газпром-Югрой" и "Прогрессу" - с "Сибиряком". Таким образом, три полуфиналиста из четырех определятся в решающих пятых поединках. 

Первой в полуфинал пробилась "Дина", в трех матчах обыгравшая КПРФ.

Чемпионат России

Суперлига

1/4 финала

"Синара" (Екатеринбург) - "Динамо" (Московская область) - 2:2 (по пенальти 2:3)

"Тюмень" - "Газпром-Югра" (Югорск) - 4:2

"Прогресс" (Глазов) - "Сибиряк" (Новосибирск) - 7:0

Дополнительная информация

http://futsal.sport-express.ru/russia/2016-2017/

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