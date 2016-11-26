Темур Алекберов: "Для "Динамо" все решится в матче со "Спортингом"

Главный тренер подмосковного "Динамо" Темур Алекберов перед матчем группового турнира элитного раунда Кубка УЕФА против "Спортинга" отметил, что его команде предстоит противостоять поддержке болельщиков португальского клуба. Поединок состоится 27 ноября. Перед этим бело-голубые обыграли румынский "Тыргу-Муреш" (11:1) и венгерский "Дьор" (5:1).

- Обстановка, которую создают болельщики, невероятная и влияет на игру, на команду хозяев в виде хорошей поддержки, - приводит пресс-служба "Динамо" слова Алекберова. - Что касается нас, мы готовились и будем готовиться. Постараемся максимально подготовиться к этой решающей игре. Как я сказал раньше, одно дело – разбирать, и другое – потом это реализовать. Мы хорошо знаем команду хозяев и, действительно, в матче с ней решится, кому достанется первое место. На сегодняшний момент я не думаю, что кому-то можно перед игрой отдать предпочтение. Все рассудит только сама игра.

- Тренер "Спортинга" заявил, что, конечно, это две очень сильные команды. Но если "Динамо" - скорее набор имен, в нем собраны мастеровитые игроки, то "Спортинг" силен как коллектив, как сплоченная команда. Согласны ли вы с ним?

- Не думаю, что у нас не сплоченная команда. Все рассудит только игра. Мы сейчас можем вспомнить у кого более опытные игроки, у кого – более быстрые или молодые. Мы будем искать какие-то преимущества в своей игре, и у кого этих плюсов будет больше, тот и победит. В каких-то моментах есть предпочтение у "Спортинга", в каких-то – у нас. Но это очень сложно оценивать. Только игра рассудит и покажет, кто лучше воспользуется теми преимуществами, которые есть у него.