01:00 | МИНИ-ФУТБОЛ

Словения стала соперником России по 1/4 финала чемпионата Европы

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Сборная Словении обыграла Италию в групповом турнире чемпионата Европы - 2:1. Команда заняла первое место в группе А.

В 1/4 финала словенцы сыграют со сборной России. Матч состоится 5 февраля.

Чемпионат Европы

Группа A

Италия - Словения - 1:2 (1:0)

3 февраля. Любляна. "Arena Stozice"

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Доктор со стажем

Дону без стажа : вот в понедельник и посмотрим, кто тут мечтатель.

08:30

Don

Доктор со стажем, мечтать не вредно)

02:48

Доктор со стажем

Ну вот и конец русским бразильцам....

01:06