Словения стала соперником России по 1/4 финала чемпионата Европы

Сборная Словении обыграла Италию в групповом турнире чемпионата Европы - 2:1. Команда заняла первое место в группе А.
В 1/4 финала словенцы сыграют со сборной России. Матч состоится 5 февраля.
Чемпионат Европы
Группа A
Италия - Словения - 1:2 (1:0)
3 февраля. Любляна. "Arena Stozice"
Материалы других СМИ
Доктор со стажем
Дону без стажа : вот в понедельник и посмотрим, кто тут мечтатель.
08:30
Don
Доктор со стажем, мечтать не вредно)
02:48
Доктор со стажем
Ну вот и конец русским бразильцам....
01:06