Словения стала соперником России по 1/4 финала чемпионата Европы

Сборная Словении обыграла Италию в групповом турнире чемпионата Европы - 2:1. Команда заняла первое место в группе А.

В 1/4 финала словенцы сыграют со сборной России. Матч состоится 5 февраля.

Чемпионат Европы

Группа A

Италия - Словения - 1:2 (1:0)

3 февраля. Любляна. "Arena Stozice"