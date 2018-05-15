"Сибиряк", "Синара", "Тюмень" и "Газпром-Юрга" вышли в полуфинал чемпионата России

Завершились матчи 1/4 финала чемпионата России по мини-футболу. В полуфинал пробились "Сибиряк", "Синара", "Газпром-Югра" и "Тюмень".
Чемпионат России
Суперлига
Плей-офф
1/4 финала
"Новая генерация" (Сыктывкар) - "Газпром-Югра" (Югорск) - 1:4 (1:2)
Счет в серии - 0-3
15 мая. Сыктывкар. "УСК Единая Россия".
"Политех" (Санкт-Петербург) - "Тюмень" (Тюмень) - 1:3 (0:0)
Счет в серии - 0-3
15 мая. Санкт-Петербург. "СК Нова Арена".
"Норильский никель" (Норильск) - "Сибиряк" (Новосибирск) - 1:2 (1:1)
Счет в сериии 0-3
15 мая. Москва. "УСА Аквариум".
"Синара" (Екатеринбург) - КПРФ (Москва) - 4:4 (1:2) С.П. (5:4)
Счет в серии - 3-0
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