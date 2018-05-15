"Сибиряк", "Синара", "Тюмень" и "Газпром-Юрга" вышли в полуфинал чемпионата России

Завершились матчи 1/4 финала чемпионата России по мини-футболу. В полуфинал пробились "Сибиряк", "Синара", "Газпром-Югра" и "Тюмень".

Чемпионат России

Суперлига

Плей-офф

1/4 финала

"Новая генерация" (Сыктывкар) - "Газпром-Югра" (Югорск) - 1:4 (1:2)

Счет в серии - 0-3

15 мая. Сыктывкар. "УСК Единая Россия".

"Политех" (Санкт-Петербург) - "Тюмень" (Тюмень) - 1:3 (0:0)

Счет в серии - 0-3

15 мая. Санкт-Петербург. "СК Нова Арена".

"Норильский никель" (Норильск) - "Сибиряк" (Новосибирск) - 1:2 (1:1)

Счет в сериии 0-3

15 мая. Москва. "УСА Аквариум".

"Синара" (Екатеринбург) - КПРФ (Москва) - 4:4 (1:2) С.П. (5:4)

Счет в серии - 3-0