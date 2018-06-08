"Сибиряк" обыграл "Газпром-Югру" в третьем матче финала чемпионата России

"Сибиряк" одержал победу над "Газпром-Югрой" (3:1) в третьей игре финала чемпионата России по мини-футболу.
В составе победителей отличились Жоан, Денис Аширов и Павел Чистополов. У гостей забил Ришат Котляров.
"Сибиряк" повел в серии со счетом 2-1. Серия продолжается до трех побед. Следующий матч пройдет в Новосибирске 9 июня.
Мини-футбол
Чемпионат России
Финал
"Сибиряк" (Новосибирск) - "Газпром-Югра" (Югорск) - 3:1 (2:1)
Голы: Жоан, 5, Аширов, 21, Чистополов, 45 – Котляров, 24
Счет в серии – 2-1
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