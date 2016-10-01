Сергей Скорович: "Выстраиваем план к матчу с Аргентиной"

Старший тренер сборной России Сергей Скорович в преддверии финального матча чемпионата мира с командой Аргентины отметил, что соперник очень дисциплинированная и слаженная команда. По словам наставника, есть небольшое волнение, но идет серьезная подготовка. Встреча начнется сегодня в 22.25 по московскому времени.

– Каковы мои ожидания от финала? Любой финал – это очень сложный матч, где встречаются лучшие на данный момент команды турнира, – цитирует официальный сайт РФС Скоровича. – Мы прекрасно понимаем, что завтра нам предстоит самое серьезное испытание. Это финал чемпионата мира. Конечно, волнение есть. Но эти эмоции мы стараемся держать под контролем, излишняя нервозность может помешать. Что касается нашего соперника, то Аргентина сильна своим коллективом. Это не Италия, не Бразилия и не Испания, где есть ярко выраженные звезды. Аргентина – очень дисциплинированная, управляемая команда, которая хорошо действует в обороне и выглядит очень ровно. У нас был четкий план подготовки к каждому сопернику, мы не делили их на слабых и сильных. То же самое и с Аргентиной: мы изучаем все нюансы, выстраиваем план и испытываем огромное уважение к этому коллективу.