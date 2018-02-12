Сергей Скорович: "В важных матчах сборной России судьи всегда ошибаются. Это закономерность, а не случайность"

Главный тренер сборной России Сергей Скорович отметил, что у него и его подопечных осталось разочарование после окончания чемпионата Европы по мини-футболу. Сборная России завоевала бронзовые медали, в игре за третье место россияне обыграли Казахстан (1:0).

– Есть, конечно, разочарование, потому что все видели, что случилось, нас лишили возможности в честной борьбе выявить сильнейшего, – цитирует ТАСС Скоровича. – Могу заметить одно: когда Россия играла в важных играх - полуфиналах и финалах чемпионатов мира и Европы - всегда были определенные судейские ошибки, тут стоит говорить о закономерности, а не о случайности. Ребята молодцы, что смогли собраться на матч за третье место и завоевать бронзу. Мы прибавляли по ходу турнира, считаю, что были достойны как минимум играть в финале, а может, и выиграть.