Сергей Скорович: "Историческое достижение не должно вводить нас в состояние эйфории"

Главный тренер сборной России Серей Скорович отдал должное противнику после полуфинального матча чемпионата мира с Ираном (4:3). При этом специалист подчеркнул, что главный матч его команды еще впереди.

– Вы видели, насколько сложной была игра, – цитирует пресс-служба Ассоциации мини-футбола России Скоровича. – Иран все время догонял, была постоянная борьба с первой и до последней минуты. Но именно этого мы и ждали от соперника. Никто не думал, что в полуфинале чемпионата мира будет просто.

– Ваша команда провела много матчей на турнире, но игроки не выглядят уставшими. В чем секрет? И чего вы ждете от финала?

– Спасибо за хорошую оценку. На самом деле, сегодня я был не полностью удовлетворен нашим движением. Против Испании мы выглядели лучше. Но это объяснимо. Турнир очень сложный. Не так просто на высоком уровне постоянно сохранять как физические кондиции, так и моральные силы. Сказывается и то, что мы постоянно переезжаем из города в город, а Медельин – это среднегорье, что накладывает свой отпечаток. Мы усиленно готовились к чемпионату мира, а на этом турнире дисциплинированно и концентрировано шли от игры к игре. Эта работа не могла пройти даром. Сейчас нужно сохранить это состояние до решающей игры.

– Ваша команда побила собственный рекорд 1996 года, когда вы выиграли бронзу.

– Я счастлив, что мы смогли выйти на новую высоту, но это историческое достижение не должно вводить нас в состояние эйфории. Мы еще не сыграли главный матч.