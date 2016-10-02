Сергей Скорович: "Горд, что сборная России сыграла в финале чемпионата мира"

Старший тренер сборной России Сергей Скорович после финального матча чемпионата мира с Аргентиной (4:5) подчеркнул, что ему не в чем упрекнуть своих подопечных. По словам специалиста, команде не стыдно за результат. Напомним, это серебро стало самым высоким достижением сборной России в истории.

– Финал – это всегда особый матч, – приводит официальный сайт АМФР слова Скоровича. – Сегодня мы играли хорошо, мне не в чем упрекнуть своих спортсменов. Команда была активна, созидала. Я горд, что мы выступили в этом матче. К сожалению, все определили несколько ошибок. Мы еще раз убедились, что ошибаться в финале нельзя. Сборной России не стыдно за этот результат. Мы впервые в истории стали вторыми в мире. Значит, мы шли верным путем, но еще есть над чем работать и куда стремиться.

– Чем вам запомнилась сборная России на чемпионате мира в Колумбии?

– Мы были командой. Единым коллективом. Мы много работали, преодолевали сложности, но верили в свои силы и возможности. Я благодарю каждого футболиста и члена делегации за труд, который был вложен в этот результат.