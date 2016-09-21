Сергей Скорович: "Главное – победа, а кто забивал – вторично"

Старший тренер сборной России Сергей Скорович после матча 1/8 финала чемпионата мира с Вьетнамом (7:0) выразил удовлетворение результатом встречи. Специалист не стал говорить, какой из возможных соперников по четвертьфиналу предпочтительнее – Испания или Казахстан.

– Ваша команда забила семь голов, при этом ворота поражали разные игроки. Для вас это более предпочтительно, нежели выделенный форвард? – приводит вопросу Скоровичу официальный сайт РФС.

– Во-первых, я хочу отметить, что в принципе доволен результатом и тем, что мы вышли в четвертьфинал. Победа – это самое главное, а кто забивал – вторично. Но отвечая на ваш вопрос, скажу, что такой вариант, при котором забивают разные футболисты, более предпочтителен. Один ярко выраженный форвард может быть плотно закрыт и хорошо изучен соперником. Хорошо, что сегодня в сборной России все могут хорошо сыграть в завершающей стадии.

– Почему так поздно на турнире забил Сергей Абрамов?

– Мне сложно назвать какую-то одну причину. Главное, что он забил.

– Кого вы ждете в соперники по четвертьфиналу?

– Это не зависит от нас. Мы никого не ждем. Мы будем смотреть поединок Испании и Казахстана. Его победитель и станет нашим соперником. Давайте дождемся завтрашнего вечера и все узнаем.