Сергей Скорович: "Футзал впервые в олимпийской семье, и, думаю, мы достойно представили нашу страну"

Главный тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович прокомментировал выступление национальной команды на юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе. Отечественные игроки дошли до финала, где уступили Бразилии (1:4).

- Мы ехали сюда решать задачу постепенно. Конечно, настраивались сыграть в финале, но сильные стороны всех команд не знали, - цитирует "РИА Новости" Скоровича. - В этом плане ехали вслепую.

Наша задача была, прежде всего, проходить каждый важный матч, выйти из группы и попасть как минимум в четверку сильнейших. В финале с бразильцами тоже работали над тем, чтобы выиграть, строили план, но они оказались сильнее. Это серебро - награда за то, что мы хорошо потрудились. Есть усталость и чувство удовлетворения.

Турнир получился тяжелым, мы начали эти Игры, мы их и заканчиваем. Футзал впервые в олимпийской семье, и, думаю, мы достойно выступили и представили нашу страну.

Ранее сообщалось, что российские футболисты устроили потасовку после проигрыша Бразилии в финале юношеской Олимпиады.