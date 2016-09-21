Сергей Абрамович: "Главное, чтобы сборная России добралась как можно выше"

Нападающий сборной России Сергей Абрамович после матча 1/8 финала чемпионата мира с Вьетнамом (7:0) подчеркнул, что он счастлив выступать на этом турнире. Футболист, оформивший дубль, поблагодарил партнеров.

– Это мой первый чемпионат мира в карьере, и я счастлив уже от одного факта нахождения здесь в составе сборной России, – приводит официальный сайт РФС слова Абрамовича. – Все спортсмены мечтают об этом, но не каждому выпадает такой шанс. Конечно, для меня важно забивать. А тем более по два гола, как получилось сделать сегодня. Начало поединка против Вьетнама вышло достаточно напряженным, мы изучали соперника и знали, что просто так он не сдастся. Поэтому забитые мячи пришлись очень кстати. Я хочу поблагодарить всех партнеров по сборной, кто помог мне в этом. Надеюсь, и дальше буду огорчать соперников, но главное, чтобы сборная России добралась как можно выше.