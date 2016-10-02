Сергей Абрамов: "После финала чемпионата мира на душе тоскливо"

Нападающий сборной России Сергей Абрамов отметил, что игроки расстроены поражением в финале чемпионата мира, но понимают, что достигли многого, сообщает пресс-служба Ассоциации мини-футбола России. Россияне впервые в истории завоевали серебро чемпионатов мира, проиграв в финале команде Аргентины со счетом 4:5. Ранее лучшим результатом россиян на мундиалях была бронза 1996 года.

– Сергей, понятно, что после игры с Аргентиной настроение не из лучших. Или все не так плохо?

– Сейчас сложно анализировать. Наверное, когда вернемся в Россию, пройдет время, и мы осознаем, что на самом деле нам удалось. Но природа спортсмена такова, что ему всегда мало. На этом чемпионате мира мы дошли до финала, оставался всего шаг, но увы. В игре против Аргентины многое у нас не получалось. Поэтому сейчас, конечно, на душе тоскливо.



– Чего все же не хватило в этом финале?

– Всего по чуть-чуть. Вы все видели – мы бились до последнего, выкладывались полностью. Но где-то не добежали, где-то не сконцентрировались. И вот результат. Это урок: и для тех кто давно в сборной, и для молодых ребят. Хорошо, что мы прошли этот путь. Сейчас эмоции уйдут, и с холодной головой мы все осознаем. Главное, верить в себя, как мы делали это, начиная с первого дня сбора в Москве и заканчивая последними секундами финала. Я в любом случае горжусь тем, что мы сделали, горжусь, что мы были одной командой. Этот чемпионат объединил нас еще сильнее.



– Даже несмотря на проигранный финал, в истории российского мини-футбола открыта новая страница.

– Да, этого не отнять. Мы впервые дошли до второй строчки чемпионата мира. И как бы велико не было разочарование после финала, нужно понимать, что нам удалось вписать свое имя в историю. Мы расстраиваемся от того, что стали вторыми в мире, но далеко не каждый вид спорта может позволить себе такие "разочарования". Поверьте, мы ни в коем случае не кичимся этим. Но давайте научимся радоваться тому, что есть. Любая медаль – это пот и кровь, колумбийский чемпионат мира – не исключение. Футболистами и тренерским штабом была проделана огромная работа. Мы больше месяца не виделись с родными и близкими, мы работали с раннего утра и до позднего вечера. Повода для громкого празднования нет, но и серебро нам далось огромным трудом.



– Как вам в целом этот чемпионат мира?

– В целом все здорово! На самом деле, это мой первый мировой форум, я не знаю, как было раньше. Кто-то говорит, что в Колумбии с точки зрения организации был не лучший чемпионат. Я не знаю. Да, были некоторые нарекания, но я всем остался доволен. Порадовало то, что не было слабых команд, каждая чем-то да цепляла. Значит, футзал в мире развивается. Это подтверждают и результаты: вместо привычных Бразилии и Испании в финале играли Россия и Аргентина. Иран впервые стал третьим. Такая ротация подогревает интерес, создает интригу на будущее. А это очень важно.