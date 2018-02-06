Сборная России вышла в полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу

Сборная России обыграла Словению (2:0) в матче 1/4 финала чемпионата Европы. По голу забили Эдер Лима и Робинью. В полуфинале россияне встретятся с победителем поединка между командами Португалии и Азербайджана.

Чемпионат Европы

1/4 финала

Словения – РОССИЯ – 0:2 (0:0)

5 февраля. Любляна. Arena Stozice.