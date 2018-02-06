Сборная России вышла в полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу

Сборная России обыграла Словению (2:0) в матче 1/4 финала чемпионата Европы. По голу забили Эдер Лима и Робинью. В полуфинале россияне встретятся с победителем поединка между командами Португалии и Азербайджана.
Чемпионат Европы
1/4 финала
Словения – РОССИЯ – 0:2 (0:0)
5 февраля. Любляна. Arena Stozice.
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Lars Berger
Красавцы. Вперед, Россия!
09:33
maak
Псевдопатриоты ждущие в сборной только россиян вы не из отряда "зануды обыкновенные"? Которым только негатив видится во всем? Может еще и легионеров в клубах отменить? Ведь тогда будет правильнее соревноваться.
09:24
bep77
Какие глобальные требования у наших болельщиков! Типа, гражданином нашим может стать только родившийся в нашей стране!!! И работать могут только родившиеся в нашей стране наши граждане!!! Так что ли, Прокуроры и Анлоки? Срочно вносите законопроект.
09:22
ярус73
Уважаемые болелы!А разве футбол не командная игра?Да бразильцы забивают,это не значит что русские игроки ничего не делают для этого.Интересно что бы вы сказали если бы два гола забили россияне.Скорее тоже самое,вот бразильцы не забивают зачем они нужны в сборной.Напоминаю футбол КОМАНДНЫЙ вид спорта и не важно кто забивает.Выигрывает вся КОМАНДА.
09:20
ladafan
к сожалению такая ситуация в 90% сборных, что говорить если уж в испании засветились бразилы, так что хаять нужно всю систему мирового мини, а каждый раз писать одно и то же глупо....
09:17
Бегущий человек
unLost14** А ван Перси чем не угодил? Он и родился и по паспорту гражданин Нидерландов.
08:05
KOSchagil
КАЗАХСТАН ЧЕМПИОН!
07:30
ЮКИ
Молодцы!и Неважно,кто из какой страны!Платит Россия,значит,играют Россияне!так принято во Всём мире!
06:51
Mangust071
unLost14_________согласен! так ладно бы еще своих не было! Так сколько отказалось играть в этой сборной! Эту команду можно назвать хоть как, но только не сборной по мини-футболу. И это не ура-патриотизм,а здравый смысл. Лучше бы Синару с Тюменью соединили и то больше толку, и смотреть всяко приятнее!
06:40
unLost14
sergiy.otec, товарищ, не неси адский бред! Не путай горячее с кислым! Например, Эмманнуэль Олисадебе в сборной Польши в середине 2000-х, Марко Девич в Украине, Маркос Сенна в Испании, Марио Фернандес, Гилерме у нас сейчас, вот это примеры готовых легионеров введенных в состав своих сборных. Равно как и наши бразилы по футзалу. А все тобой перечисленные страны с детства воспитали, как ты называешь, ассимилированных футболистов. Они-продукт их системы!!! Озил, Хедира, Клозе, Гюндоган, Бензема, Робин ван Перси и т д родились в этих странах, ходили в школы там, в спорт школы, стали профи там, соответственно и за сборные стали играть своих стран. Мы ж не докапываемся до Самедова, Кузяева, которые так же ассимилированные по такой логике, потому что их родители приехали жить в Россию? Они-продукт нашей системы. Вот если бы Пула, Робиньо, Эдер Лима, Эскердинья, и все остальные бразилы, ну уж если не родились у нас, то хотя бы с детства проживали и научились мяч гонять в наших реалиях, то по ним бы и слова никто не сказал. Играйте на здоровье, россияне. Ладно, когда это точечно, как с Виктором Аном, да и то так же нет единого мнения, но когда треть команды минимум из готовых бразилов, то осадочек остаётся у людей. И это нормально.
06:22
serjio_1704
sergiy.otec Эти ассимилированные игроки, в большинстве своем родились и выросли в странах в которых они играют. Так что могут считаться воспитанниками своих федераций. в нашей сборной совсем другая история.
06:21
sergiy.otec
господин. ПРОКУРОР ! из-за таких. как вы. якобы патриотов мы в футболе и в ...ОПЕ !!! сверхмощные футбольные страны.такие. как ГЕРМАНИЯ. ФРАНЦИЯ. АНГЛИЯ. БЕЛЬГИЯ.ГОЛЛАНДИЯ.- ИМЕЮТ В СВОИХ СОСТАВАХ АССИМИЛИРОВАННЫХ ИГРОКОВ. что только обогащает их школы.у них. что - нет патриотов ? есть. уважаемый.но они с мозгами !!! им важен реальный положительный результат. а не сотрясание воздуха громкими фразами !!!
04:55
npokypop_6apcyk
Какая это сборная России, если основные роли в ней играют бразильцы, которые в этом матче и забивали. Сама суть сборной команды по любому виду спорта состоит в том, чтобы показать, насколько сильна школа этой страны, воспитавшая из ребёнка спортсмена мирового уровня. Надо смотреть правде в глаза, эти бразильцы, как спортсмены, состоялись совсем не в России. Мы их не воспитывали, поэтому заслуги нашей минифутбольной школы здесь нет. Федерация просто купила готовых игроков и выдаёт их успехи за успехи России. Но задача федерации мини футбола - не покупать игроков, а растить. Если не можешь вырастить спортсмена мирового уровня, уходи в отставку.
03:09
anton1911
Парни, спасибо за игру! Вы красавцы! Играла сборная России и точка.
02:40
samsam
FINIX А как установка отменяет голы бразильцев? Да и голевые передачи факта наличия бразильцев не отменяет. Сборная России,, а играют и забивают бразильцы. Вот очевидный и несомненный факт. А все остальное попытки замазать сей факт.
02:21
FINIX
Не надо утрировать. Оба раза голевые пасы бразильцам давали наши. А уж как во время минутного перерыва команде давали установку вообще снимает все вопросы.
01:39
van der sar
Спасибо, бразильцы!
01:24
airbuzz
Кому вообще этот минифутбол нужен? Попробовал посмотреть но к середине первого тайма понял что начинаю засыпать и переключился на футбол нормальный. Катают мячик туда-сюда да по трибунам иногда пуляют. На вкус на цвет товарища нет но меня это зрелище мягко говоря не впечатлило. В песочнице когда играют и то намного интереснее чем эта тягомотина. Нашим конечно успехов в дальнейших матчах но смотреть эту скукотищу больше не буду
01:19
Carlos_Valderrama
поправка: Словения-Бразилия 0:2.
00:55
Don
Доктор со стажем, балаболка болтливая, я жду тебя здесь, давай вместе посмеёмся)))
00:52
ladafan
на классе
00:45