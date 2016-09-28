Сборная России вышла в финал чемпионата мира

Сборная России одолела Иран (4:3) в полуфинале чемпионата мира. Решающий мяч в пустые ворота забил Иван Чишкала. Следующий соперник россиян определится в противостоянии Аргентины и Португалии.

Чемпионат мира

Плей-офф

1/2 финала

Иран – РОССИЯ – 3:4 (1:1)