04:50 | МИНИ-ФУТБОЛ

Сборная России вышла в финал чемпионата мира

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Сборная России одолела Иран (4:3) в полуфинале чемпионата мира. Решающий мяч в пустые ворота забил Иван Чишкала. Следующий соперник россиян определится в противостоянии Аргентины и Португалии.

Чемпионат мира

Плей-офф

1/2 финала

Иран – РОССИЯ – 3:4 (1:1)

 

Дополнительная информация

http://futsal.sport-express.ru/world/2016/2/

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КОММЕНТАРИИ (6)
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URS123

!!!!!!!!

06:31

Бен Ричардс

Блеск! Цена игры была запредельной,наши не показали и половину своих возможностей, старались исключить риск ошибок и поэтому получилась такая нервная концовка. В финале скорее всего будем играть с Португалией, это будет нечто. Жду только победу!

06:17

Алексей Х

На нервах! Вроде бы за 40 секунд забиваем в пустые и 4-2, казалось бы все, ан нет...за 11 (!) секунд пропускаем, и потом отдаем мяч после розыгрыша с центра, и ведь за 5 секунд могли и четвертый пустить...Фууух.

05:59

raslll

Лучший результат сборной за всю историю ЧМ ! Молодцы , мужики ! А СЭ большущий позор за такую маленькую вывеску ! Слуцкий же проиграл в очередной раз в ЛЧ,это же важнее.

05:38

zyzx

А судя по разделу со счетами игр и онлайнами,такого матча вообще нет. Играли толька еуропака с канадкой в хоккей.

05:16

жек

Красавцы! Удачи в финале!

05:07

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Материалы других СМИ