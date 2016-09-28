Сборная России вышла в финал чемпионата мира

Сборная России одолела Иран (4:3) в полуфинале чемпионата мира. Решающий мяч в пустые ворота забил Иван Чишкала. Следующий соперник россиян определится в противостоянии Аргентины и Португалии.
Чемпионат мира
Плей-офф
1/2 финала
Иран – РОССИЯ – 3:4 (1:1)
URS123
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06:31
Бен Ричардс
Блеск! Цена игры была запредельной,наши не показали и половину своих возможностей, старались исключить риск ошибок и поэтому получилась такая нервная концовка. В финале скорее всего будем играть с Португалией, это будет нечто. Жду только победу!
06:17
Алексей Х
На нервах! Вроде бы за 40 секунд забиваем в пустые и 4-2, казалось бы все, ан нет...за 11 (!) секунд пропускаем, и потом отдаем мяч после розыгрыша с центра, и ведь за 5 секунд могли и четвертый пустить...Фууух.
05:59
raslll
Лучший результат сборной за всю историю ЧМ ! Молодцы , мужики ! А СЭ большущий позор за такую маленькую вывеску ! Слуцкий же проиграл в очередной раз в ЛЧ,это же важнее.
05:38
zyzx
А судя по разделу со счетами игр и онлайнами,такого матча вообще нет. Играли толька еуропака с канадкой в хоккей.
05:16
жек
Красавцы! Удачи в финале!
05:07