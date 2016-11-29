Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев сообщил, что сборная России возглавила рейтинг УЕФА по итогам чемпионата мира. Подопечные Сергея Скоровича в этом году в третий раз подряд завоевали серебряные медали европейского первенства и впервые в истории стали вторыми на чемпионате мира.

– Самая позитивная и приятная новость для нашей страны – это то, что на заседании был представлен обновленный рейтинг европейских сборных команд, который учитывает состоявшийся в сентябре чемпионат мира, – цитирует "Р-Спорт" Алиева. – Согласно этому рейтингу, сборная России занимает сегодня первое место на континенте, опередив Испанию.

Я рад был услышать слова поздравления с завоеванием серебряных наград. Высокую оценку получил и наш клубный мини-футбол: сильный чемпионат России, высокая конкуренция в котором позволяет успешно выступать в Кубке УЕФА, что продемонстрировал весной 2016 года "Газпром-Югра".

Напомним, ранее сборная России занимала 3-е место в рейтинге УЕФА. Также в пятерку лучших команд Европы входят Испания, Португалия, Италия и Украина.