Сборная России посвятила бронзу ЧЕ по мини-футболу российским олимпийцам

Президент АМФР Эмиль Алиев сказал, что сборная России посвятила бронзовые медали чемпионата Европы российским олимпийцам, которые в эти дни выступают на Играх-2018 в Пхенчхане. Сегодня, 10 февраля, команда Сергея Скоровича в матче за третье место обыграла Казахстан (1:0).

- Мы посвящаем эту бронзовую медаль всем российским спортсменам, которым сегодня непросто в условиях политической спортивной борьбы, и нашему Виталию Леонтьевичу Мутко, которому тяжелее всего, ведь многие не оценивают сделанное им для российского спорта. Но время все расставит на свои места, - цитирует ТАСС Алиева. - Мы благодарны Российскому футбольному союзу и Министерству спорта, что для сборной было сделано все, и она завоевала очень тяжелую и трудовую медаль, которой мы гордимся.

Мы заложники нашего чемпионата, февральское окно - это ровно середина нашего турнира, а в это время обычно у всех спортсменов бывает спад. Нам приходится играть в такой тяжелый для сборной период, чемпионат Европы всегда проходит, когда у каждой команды есть определенный спад. Была проблема с реализацией, но, в общем, сборная достойно выступила.

Соревнования в Корее стартовали 9 февраля. Церемония закрытия Игр состоится 25 февраля.