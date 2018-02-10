Сборная России по мини-футболу обыграла Казахстан в матче за третье место на чемпионате Европы

Сборная России обыграла Казахстан (1:0) в матче за третье место на чемпионате Европы. Победу российской команде принес точный удар Эдера Лимы.
Российская команда в девятый раз в своей истории заняла место в тройке сильнейших команд Европы. На ее счету один титул (1999), пять вторых (1996, 2005, 2012, 2014, 2016) и три третьих места (2001, 2007, 2018).
Чемпионат Европы
Матч за 3-е место
РОССИЯ – Казахстан – 1:0 (0:0)
Гол: Лима, 29.
10 февраля. Любляна. Arena Stozice.
Сборная России по минифутболу победила Казахстан на чемпионате Европы 1:0 и завоевала бронзовые медали! Молодцы, парни! 👏🤜👍 #FutsalEURO pic.twitter.com/RLmC3utq3J– Сборная России (@TeamRussia) 10 февраля 2018 г.
Материалы других СМИ
За Россию без допинга!
Молодцы, бразильцы!
00:06
Edmundo.Baldivieso
Вратарь наш был лучшим.
23:27 10 февраля
Don
А то гуцул так и будешь вспоминать, что там делали в своё время Днепр с Металлургом Запорожье))))))
23:10 10 февраля
Don
Beard, в сраине его нет уже давно))) Так что присматривай гуцул лучше за свое сраиной)))
23:09 10 февраля
Beard
Джон....Сильвер Заколдованное золото какое-то для сборной РФ. Столько попыток с 1999 года и все никак...............видать одних бразил мало,надо докупить по паре итальяшек,потругезов и испанцев.А ещё лучше покупать сыгранными пятёрками.
22:54 10 февраля
Beard
Россия на чемпионате забила 7 мячей 5 Лима,1 Робиньо и 1 Чишкала.Интересно,где бы была бы команда,если бы не бразилы?И есть ли в России футзал,или он там же где и большой футбол,и чем воспитывать своих игроков,проще купить за бюджетные бабки чужих!
22:52 10 февраля
сабзеро
Оба голкипера творили в "раме" чудеса. Поэтому и счет такой.
22:41 10 февраля
Джон....Сильвер
Заколдованное золото какое-то для сборной РФ. Столько попыток с 1999 года и все никак.
22:20 10 февраля
Carlos_Valderrama
Скучный какой-то футзал в этот раз. Совсем мало забитых мячей. Смотреть неинтересно. Тем не менее Руссо-бразил с бронзой!
21:54 10 февраля