21:42 10 февраля | МИНИ-ФУТБОЛ

Сборная России по мини-футболу обыграла Казахстан в матче за третье место на чемпионате Европы

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Сборная России обыграла Казахстан (1:0) в матче за третье место на чемпионате Европы. Победу российской команде принес точный удар Эдера Лимы.

Российская команда в девятый раз в своей истории заняла место в тройке сильнейших команд Европы. На ее счету один титул (1999), пять вторых (1996, 2005, 2012, 2014, 2016) и три третьих места (2001, 2007, 2018).

Чемпионат Европы

Матч за 3-е место

РОССИЯ – Казахстан – 1:0 (0:0)

Гол: Лима, 29.

10 февраля. Любляна. Arena Stozice.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
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За Россию без допинга!

Молодцы, бразильцы!

00:06

Edmundo.Baldivieso

Вратарь наш был лучшим.

23:27 10 февраля

Don

А то гуцул так и будешь вспоминать, что там делали в своё время Днепр с Металлургом Запорожье))))))

23:10 10 февраля

Don

Beard, в сраине его нет уже давно))) Так что присматривай гуцул лучше за свое сраиной)))

23:09 10 февраля

Beard

Джон....Сильвер Заколдованное золото какое-то для сборной РФ. Столько попыток с 1999 года и все никак...............видать одних бразил мало,надо докупить по паре итальяшек,потругезов и испанцев.А ещё лучше покупать сыгранными пятёрками.

22:54 10 февраля

Beard

Россия на чемпионате забила 7 мячей 5 Лима,1 Робиньо и 1 Чишкала.Интересно,где бы была бы команда,если бы не бразилы?И есть ли в России футзал,или он там же где и большой футбол,и чем воспитывать своих игроков,проще купить за бюджетные бабки чужих!

22:52 10 февраля

сабзеро

Оба голкипера творили в "раме" чудеса. Поэтому и счет такой.

22:41 10 февраля

Джон....Сильвер

Заколдованное золото какое-то для сборной РФ. Столько попыток с 1999 года и все никак.

22:20 10 февраля

Carlos_Valderrama

Скучный какой-то футзал в этот раз. Совсем мало забитых мячей. Смотреть неинтересно. Тем не менее Руссо-бразил с бронзой!

21:54 10 февраля

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