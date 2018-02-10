Сборная России по мини-футболу обыграла Казахстан в матче за третье место на чемпионате Европы

Сборная России обыграла Казахстан (1:0) в матче за третье место на чемпионате Европы. Победу российской команде принес точный удар Эдера Лимы.

Российская команда в девятый раз в своей истории заняла место в тройке сильнейших команд Европы. На ее счету один титул (1999), пять вторых (1996, 2005, 2012, 2014, 2016) и три третьих места (2001, 2007, 2018).

Чемпионат Европы

Матч за 3-е место

РОССИЯ – Казахстан – 1:0 (0:0)

Гол: Лима, 29.

10 февраля. Любляна. Arena Stozice.