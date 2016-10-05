Сборная России осталась на третьем месте рейтинга ФИФА

Сборная Бразилии по футзалу возглавила рейтинг ФИФА, отодвинув на вторую позицию Испанию. Третьей осталась сборная России, которая в финале завершившегося недавно в Колумбии чемпионата мира уступила Аргентине (4:5). Соперник нашей команды занимает четвертую строчку, обойдя в рейтинге Италию. Наибольшего прогресса в первой десятке достигла сборная Казахстана, которая поднялась на шесть мест и теперь занимает девятую позицию.

Рейтинг ФИФА

Положение на 5 октября

1 (2*). Бразилия – 1915

2 (1). Испания – 1891

3 (3). Россия – 1758

4 (5). Аргентина – 1706

5 (4). Италия – 1630

6 (6). Иран – 1605

7 (7). Португалия – 1583

8 (8). Украина – 1471

9 (15). Казахстан – 1465

10 (11). Азербайджан – 1435

* - положение в предыдущем рейтинге