Россия вышла в полуфинал чемпионата мира, победив испанцев

Сборная России нанесла поражение команде Испании в матче 1/4 финала чемпионата мира со счетом 6:2. Дублем в составе победившей команды отметились Иван Чишкала и Эдер Лима, гол - на счету Густаво, еще один мяч испанец Фернандао отправил в собственные ворота. Ранее россияне никогла не побеждали испанцев на мировом первенстве. В полуфинале подопечные Сергея Скоровича встретятся с командой Ирана - игра состоится 27 сентября.

Чемпионат мира

Плей-офф

1/4 финала

РОССИЯ - Испания - 6:2 (3:2)

Россия: Густаво, Замтарадзе – Давыдов, Эдер Лима, Чишкала, Робиньо, Ромуло, Абрамов, Лысков, Ниязов, Абрамович, Милованов, Шаяхметов (к).

Голы: Чишкала, 3 (1:0), Чишкала, 15 (2:2), Эдер Лима, 18 (3:2), Фернандао, 26 (4:2, автогол), Эдер Лима, 30 (5:2), Густаво, 38 (6:2) – Ривильос, 3 (1:1), Мигеллин, 5 (1:2)

Предупреждения: Эдер Лима, 7; Густаво, 17; Ромуло, 24 – Ривильос, 25; Фернандао, 26

Удаления: Ромуло, 26