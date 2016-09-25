Россия вышла в полуфинал чемпионата мира, победив испанцев

Сборная России нанесла поражение команде Испании в матче 1/4 финала чемпионата мира со счетом 6:2. Дублем в составе победившей команды отметились Иван Чишкала и Эдер Лима, гол - на счету Густаво, еще один мяч испанец Фернандао отправил в собственные ворота. Ранее россияне никогла не побеждали испанцев на мировом первенстве. В полуфинале подопечные Сергея Скоровича встретятся с командой Ирана - игра состоится 27 сентября.
Чемпионат мира
Плей-офф
1/4 финала
РОССИЯ - Испания - 6:2 (3:2)
Россия: Густаво, Замтарадзе – Давыдов, Эдер Лима, Чишкала, Робиньо, Ромуло, Абрамов, Лысков, Ниязов, Абрамович, Милованов, Шаяхметов (к).
Голы: Чишкала, 3 (1:0), Чишкала, 15 (2:2), Эдер Лима, 18 (3:2), Фернандао, 26 (4:2, автогол), Эдер Лима, 30 (5:2), Густаво, 38 (6:2) – Ривильос, 3 (1:1), Мигеллин, 5 (1:2)
Предупреждения: Эдер Лима, 7; Густаво, 17; Ромуло, 24 – Ривильос, 25; Фернандао, 26
Удаления: Ромуло, 26
Бен Ричардс
Болел и радовался за нашу команду.Особенно было приятно, что совпала эта победа с днём избрания председателем РФС Виталия Леонтьевича Мутко. Символично,однако. Молодцы, главное не расслабится в следующей игре, соперник, чувствую, предстоит очень серьезный - случайно Бразилию не обыграешь!
06:45 26 сентября
Илья Самуэль
Пионер 79 170 000 000 людей в России ....ставим в рамку бразильца..это нормально?...этим гордимся? 08:57 ________________________________________________ Откуда данные? Может я проспал пару столетий или войн?
21:09 25 сентября
CCTV81
Даже на главной странице СЭ так и не сподобился эту новость написать. Позор. Зато интервью Аленичева целую неделю выкладывают на главной. Мясная газетенка.
16:44 25 сентября
цска 19781978
Обалдеть,18 комментариев.Но если бы бы какой нибудь игрок спортака удачно сходил в сортир,то комментов 200 было бы
14:33 25 сентября
bep77
Пионер 79, в Китае народу в десять раз больше. Китай - чемпион!!!
12:32 25 сентября
KhSL
Пионер 79 Пионэр, Густаво уже давно более русский, чем ты... Что вам, нытики, еще надо: сильный внутренний чемпионат, 10 (из 14!) дебютантов на ЧМ, т.е. есть смена, глубина состава. А про натурализацию: они во многих сборных есть, в частности, у Испании, Италии, Португалии... Просто вякать с дивана проще, чем предметно ознакомиться с проблемой... Ребята, вперед! Предельно внимательно и уважительно - к Ирану. Персы очень сильны...
12:32 25 сентября
Санитар леса
Сборные России и Азербайджана - это позор футзала. Куда смотрит ФИФА? Что за безобразие, это что клубный чемпионат мира? Вообще в спорте бардак сплошной: борьба, бокс, легкая атлетика, баскетбол, футзал и примеров еще много. За державу обидно!
12:17 25 сентября
URS123
Приятно, что хоть на корте одни из лучших в мире. Россия - футбольная страна!!!
10:12 25 сентября
Пионер 79
frondr дятело..ты игру смотрелО?
09:00 25 сентября
fronder
А ещё говорят, что Россия не футбольная страна!
08:58 25 сентября
Пионер 79
170 000 000 людей в России ....ставим в рамку бразильца..это нормально?...этим гордимся?
08:57 25 сентября
negativ1271
Вот вам и ответ , нужно ли натурализировать футболистов....в нашей команде делали вещщщщи натурализированные "россияне "...особенно Ромуло и Густаво. Так же нужно чтобы в большом футболе за нас играли Ари и Жоазинью ...
08:33 25 сентября
sr31t
Россия ВЕЛИКАЯ НАША ДЕРЖАВА!!!!!!!!!
05:43 25 сентября
dim777.
Красавы !!!!!
04:53 25 сентября
БигБосс
Респект! Надо настраиваться на Иран, не расслабляться и не недооценивать соперника.
04:13 25 сентября
DG (new))
Да, достойно. Прекрасные шансы на чемпионство
04:08 25 сентября
sp2012
Да,ребята не выиграть Чм теперь-это будет полный пиндец. Правильо сыграйте,Иран и Аргентина соперники,но не уровня Бразилии и Испании. Надо ребята!!!!
04:06 25 сентября
polukrovka
БРАВО!!! Офигительная игра!!! Ребята, пожалуйста, НЕ ОБЛАЖАЙТЕСЬ теперь. Бразильцев и Итальянцев уже нет, у вас есть прекрасный шанс стать Чемпионами Мира!!!
04:03 25 сентября
bezik
Да, умудрились отстоять троем из-за непонятного удаления Ромуло. Ну теперь , конечно, надо Иран обыгрывать. Непонятный соперник, надеюсь, что наши на голову сильнее.
04:03 25 сентября
Romka3101
Уничтожили!!! Просто красавцы !!!
04:03 25 сентября
maxcds
кра-сав-цы!!! вот бы и в хоккее так!
03:56 25 сентября
bogisoff
Фантастическая игра. Не дать испанцам забить ни единого гола в тайме - дорогого стоит. Переключал на хоккей, но не сдержался, оставил футбол
03:56 25 сентября