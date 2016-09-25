03:46 25 сентября | МИНИ-ФУТБОЛ

Россия вышла в полуфинал чемпионата мира, победив испанцев

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Сборная России нанесла поражение команде Испании в матче 1/4 финала чемпионата мира со счетом 6:2. Дублем в составе победившей команды отметились Иван Чишкала и Эдер Лима, гол - на счету Густаво, еще один мяч испанец Фернандао отправил в собственные ворота. Ранее россияне никогла не побеждали испанцев на мировом первенстве. В полуфинале подопечные Сергея Скоровича встретятся с командой Ирана - игра состоится 27 сентября.

Чемпионат мира

Плей-офф

1/4 финала

РОССИЯ - Испания - 6:2 (3:2)

Россия: Густаво, Замтарадзе – Давыдов, Эдер Лима, Чишкала, Робиньо, Ромуло, Абрамов, Лысков, Ниязов, Абрамович, Милованов, Шаяхметов (к).

Голы: Чишкала, 3 (1:0), Чишкала, 15 (2:2), Эдер Лима, 18 (3:2), Фернандао, 26 (4:2, автогол), Эдер Лима, 30 (5:2), Густаво, 38 (6:2) – Ривильос, 3 (1:1), Мигеллин, 5 (1:2)

Предупреждения: Эдер Лима, 7; Густаво, 17;  Ромуло, 24 – Ривильос, 25; Фернандао, 26

Удаления: Ромуло, 26

Дополнительная информация

http://futsal.sport-express.ru/world/2016/4/

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КОММЕНТАРИИ (22)
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Бен Ричардс

Болел и радовался за нашу команду.Особенно было приятно, что совпала эта победа с днём избрания председателем РФС Виталия Леонтьевича Мутко. Символично,однако. Молодцы, главное не расслабится в следующей игре, соперник, чувствую, предстоит очень серьезный - случайно Бразилию не обыграешь!

06:45 26 сентября

Илья Самуэль

Пионер 79 170 000 000 людей в России ....ставим в рамку бразильца..это нормально?...этим гордимся? 08:57 ________________________________________________ Откуда данные? Может я проспал пару столетий или войн?

21:09 25 сентября

CCTV81

Даже на главной странице СЭ так и не сподобился эту новость написать. Позор. Зато интервью Аленичева целую неделю выкладывают на главной. Мясная газетенка.

16:44 25 сентября

цска 19781978

Обалдеть,18 комментариев.Но если бы бы какой нибудь игрок спортака удачно сходил в сортир,то комментов 200 было бы

14:33 25 сентября

bep77

Пионер 79, в Китае народу в десять раз больше. Китай - чемпион!!!

12:32 25 сентября

KhSL

Пионер 79 Пионэр, Густаво уже давно более русский, чем ты... Что вам, нытики, еще надо: сильный внутренний чемпионат, 10 (из 14!) дебютантов на ЧМ, т.е. есть смена, глубина состава. А про натурализацию: они во многих сборных есть, в частности, у Испании, Италии, Португалии... Просто вякать с дивана проще, чем предметно ознакомиться с проблемой... Ребята, вперед! Предельно внимательно и уважительно - к Ирану. Персы очень сильны...

12:32 25 сентября

Санитар леса

Сборные России и Азербайджана - это позор футзала. Куда смотрит ФИФА? Что за безобразие, это что клубный чемпионат мира? Вообще в спорте бардак сплошной: борьба, бокс, легкая атлетика, баскетбол, футзал и примеров еще много. За державу обидно!

12:17 25 сентября

URS123

Приятно, что хоть на корте одни из лучших в мире. Россия - футбольная страна!!!

10:12 25 сентября

Пионер 79

frondr дятело..ты игру смотрелО?

09:00 25 сентября

fronder

А ещё говорят, что Россия не футбольная страна!

08:58 25 сентября

Пионер 79

170 000 000 людей в России ....ставим в рамку бразильца..это нормально?...этим гордимся?

08:57 25 сентября

negativ1271

Вот вам и ответ , нужно ли натурализировать футболистов....в нашей команде делали вещщщщи натурализированные "россияне "...особенно Ромуло и Густаво. Так же нужно чтобы в большом футболе за нас играли Ари и Жоазинью ...

08:33 25 сентября

sr31t

Россия ВЕЛИКАЯ НАША ДЕРЖАВА!!!!!!!!!

05:43 25 сентября

dim777.

Красавы !!!!!

04:53 25 сентября

БигБосс

Респект! Надо настраиваться на Иран, не расслабляться и не недооценивать соперника.

04:13 25 сентября

DG (new))

Да, достойно. Прекрасные шансы на чемпионство

04:08 25 сентября

sp2012

Да,ребята не выиграть Чм теперь-это будет полный пиндец. Правильо сыграйте,Иран и Аргентина соперники,но не уровня Бразилии и Испании. Надо ребята!!!!

04:06 25 сентября

polukrovka

БРАВО!!! Офигительная игра!!! Ребята, пожалуйста, НЕ ОБЛАЖАЙТЕСЬ теперь. Бразильцев и Итальянцев уже нет, у вас есть прекрасный шанс стать Чемпионами Мира!!!

04:03 25 сентября

bezik

Да, умудрились отстоять троем из-за непонятного удаления Ромуло. Ну теперь , конечно, надо Иран обыгрывать. Непонятный соперник, надеюсь, что наши на голову сильнее.

04:03 25 сентября

Romka3101

Уничтожили!!! Просто красавцы !!!

04:03 25 сентября

maxcds

кра-сав-цы!!! вот бы и в хоккее так!

03:56 25 сентября

bogisoff

Фантастическая игра. Не дать испанцам забить ни единого гола в тайме - дорогого стоит. Переключал на хоккей, но не сдержался, оставил футбол

03:56 25 сентября

Материалы других СМИ

Материалы других СМИ