Россия уступила Португалии в полуфинале чемпионата Европы. Виноваты судьи?

Сборная России проиграла Португалии в полуфинале чемпионата Европы в Словении со счетом 2:3.
В концовке игры судьи дважды приняли спорные решения в пользу португальцев. Третий гол был забит после того, как голкипер Соуза сыграл руками за пределами вратарской площади и вдобавок зацепил соперника – ни одно из нарушений арбитры не зафиксировали. В заключительной атаке россияне, сократившие отставание в счете до минимума, претендовали на пенальти на исходе времени встречи после фола, однако рефери и тут не дали свисток.
В матче за третье место россияне сыграют с проигравшим в паре Испания – Казахстан. Встреча состоится 10 февраля и начнется в 20:00 по московскому времени.
Засудили(( #россияпортугалия #futsaleuro pic.twitter.com/nMQporcEKY– Никита Камышев (@SkifFc) 8 февраля 2018 г.
Чемпионат Европы
1/2 финала
Россия – Португалия – 2:3 (1:0)
8 февраля. Любляна. Arena Stozice.
Джон....Сильвер
Сейчас любая собака о Россию в спорте будет ноги вытирать. Наши спортивные чиновники не защищают своих спортсменов - оппоненты это видят, а в спорте сейчас, как на войне - любые способы достойны. И слабого будут бить еще сильнее, потому как чувствуют безнаказанность
23:28
streletc1783
Трусливая тактика, никакой инициативы,неиспользование голевых моментов,ошибки в завершающей стадии - короче сами виноваты.португалы не лучше,но им просто больше повезло и судьи чуть помогли.хотелось бы увидеть мини времён Ерёменко,а не тупое катание мяча с неминуемой его потерей.Бронзу должны взять.
23:26
Soulles
Столько слов,неужели опять обидели ?
23:16
Болельщик Шексны
Сейчас смотрю Испания-Казахстан... Суд по игре Португалия - Чемпион. Хоть и не особо заслуженны, но чемпион. Более тухлой Испании давно не видел. Причем казахи уже ведут в один мяч
23:15
vvs_70
Да уж, что ТВАРИли судьи , столько явных моментов .
23:15
Lars Berger
Равная игра была. Наши проиграли достойному сопернику. Не корову. Лично я горжусь тем, что у нас в мини-футболе есть такая команда, одна из лучших в мире. Буду болеть за нее в матче за "бронзу" ЕВРО-2018.
23:09
Доктор со стажем
Don=полностью оправдывается пункт В анкеты троля. С чем и поздравляю, гадь на сайте дальше.
23:03
Platinum1991
Это судейский ПРОИЗВОЛ! Я смотрел эту игру! Судьи НАГЛО и ПОДЛО засудили российских футболистов! Надо вводить видео повторы и прекратить это безобразие! Это уже не первый, а сотый случай, когда судьи НАГЛО и ПОДЛО засуживают некоторые команды на многих соревнованиях, в том числе и россиян! Надо подавать протест и разбираться с этим скандальным судейством! Сколько судьям можно безнаказанно нарушать кодекс чести и спортивной справедливости!
23:00
zvovs
fanat2017--"ЧИТАТЬ АНТИРОССИЙСКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ???" --22:46----------------------------------------------------- Если всё превратится в Russia Today, то человечество обречено.
22:57
SMSPAR
как же я хотел, чтоб бразилиаки опростоволосились! после сине-желтых... позорники.
22:54
echo2011
Когда Россия проигрывает в примерно равной игре,всегда виноваты судьи.Особенно в тех играх,в которых болельщики толком не знают правил,и им можно втюхивать всё,что угодно.
22:49
Beard
Ещё в союзные времена,проходило так называемое "днепровское" дерби,в котором днепропетровский "Днепр" регулярно попадал запорожскому "Металлургу",и тогда в Запорожье появилась такая поговорка "Вы хоть оденьте сборную Бразилии в футболки "Днепра",обыграем и их".Так вот,"кого ни одевай в форму сборной России,они чемпионат не выиграют".
22:38
alexway.67
Только что увидел на сайте смешную статью. Эмиль Алиев:«Роль Алаева в УЕФА дает надежду на более трепетное отношение к сборной России» бгг
22:34
Чужой2
Новоуепинни. Отличный матч был Россия - Португалия. Очень интересный. Зрелищный. Наши могли сравнять счёт даже на последних секундах.Что Олимпиаду смотреть? Туда половину наших спортсменов не пустили, может и больше. Разве что хоккей. Люди медали выигрывают, потом, раз и нету медали - оказывается обнаружили допинг. И так могут медаль отнять и через несколько лет после её завоевания. А мы думаем - вот это 1ый, это 2-ой, это 3-ий , а на самом деле ещё неизвестно кто какой.
22:32
совва
сами проиграли...
22:30
Лед
Что переживать, проиграли БРАЗИЛЬЦЫ
22:29
alexway.67
Болеем теперь за Казахстан. Будем надеяться, что они пройдут испанцев, а в финале опустят чмошников-португалов. После таких побед, как сегодня порядочным игрокам надо не радоваться, а на коленях просить прощения у проигравших. А наш представитель в УЕФА должен добиться пожизненной дисквалификации судей, пусть идут к станку
22:29
Beard
Когда-то,в союзные времена,днепропетровский "Днепр" постоянно попадал запорожскому "Металлургу",и в Запорожье родилась поговорка «Если одеть сборную Бразилии по футболу в форму Днепра, мы их обыграем».Так вот,"кого ни одевай в форму сборной России, она всё равно не выиграет чемпионат".
22:29
wolfwolk
В игнор, мужчины. Не обращайте внимание на быдло. И они сами уйдут. Не кормите троллей.
22:23
fanat2017
Тут некоторые ребята пытаются что-то придумать в защиту судей. Бред перестаньте нести. На лицо преднамеренное убийство команды. И что промолчим? Ну-ну. Задание было чёткое дано не пустить Россию в финал. С другой стороны сами виноваты,отдали выигранную игру. То ли ещё будет. Боюсь,что хоккеистам не дадут выиграть ОИ,несмотря на хорошие отношения с ФАЗЕЛЕМ. Он абсолютно ничего не решает.
22:22
ПИПКИНПАПА
Уеп.анец, а если б наших не пустили на ОИ,против кого бы гадил?
22:06
Владислав
Кстати, журналистская фраза "Сыграл рукой за пределами вратарской"абсолютно не передает реальности. Вот, если игры не видел, то можно подумать, ну, мало ли - там рука прижата, или еще как-то )))) В чем пикантность ситуации? Что там судья не мог ошибиться даже теоретически. Вратарь лежал за вратарской. Мяч был за пределами вратарской. Вратарь тянул руку и стукнул по мячу )))) Ну, объясните мне, как можно было ошибиться, или не увидеть этого? ))) Ладно, там, сплели ноги на последней секунде, сбили российского игрока, ногой за мячом тянулся в первом эпизоде. Там нарушения были, но можно оправдываться динамикой. Но, как в эпизоде с рукой, это за гранью добра и зла. Ну, а теперь вопрос, россиянин возглавляет Федерацию, что судьям-венграм будет? Ведь тут нельзя сослаться на недосмотрел, ошибся, с кем не бывает и т.п. Тут откровенная предвзятость. Умышленное закрывание глаз. Я уж молчу, что и два фола Рикардиньо в первом тайме тоже откровенно не свистнули. А ведь у португальцев 4 фола было и в первой половине... Смолчим? Как по Фредрикссону - сначала в 1986 с бельгийцами, потом пришел 1990 и игра рукой Марадоны при счете 0:0 из пустых ворот вынос мяча...
22:03
ПИПКИНПАПА
Потратить свою никчемную жизнишку чтобы больть не за кого то, а тупо против РОССИИ! ))) иудка и ново.уепан чего же она у вас стоит? 30-центов? серебра то на шакалов жалко
22:03
pushgun
Судьи были лучшими и украли у России победу. Позор!!! Не заметить 4!!! фола подряд такое себе даже Игорь Егоров, сухина и иже с ними не позволяли. Просто ПОЗОР!!!
22:00
Новоуепинни
Такое фуфло смотреть даж времени жалко. Олимпиада тем более началась
21:58
meg_as
добавлю. если нужен был бы всегда честный результат, то что мешает в минике ввести просмотр и видеоповторы? тоже остановки матча?
21:57
meg_as
добавл
21:55
ЮКИ
какой интерес смотреть подобные матчи,если во всех командах играет Большинство бразильцев?!и так хорошо Известно,что они Лучшие футболисты в мире.
21:52
Нефилим
Тут походу гадят те, кто матч не видел и не знает что там вообще происходило. Португальцам 3 пенальти не поставили, и после одного из таких "не поставили" - они забили 3 гол.
21:51
meg_as
засранцы. все.больше нечего сказать. и наши - сами виноваты, упустили преимущество - так вели игру и за пижонились, докатались... и судьи - пусть и не намеренно (может быть) - но накосячили знатно. толи от страха,толи от низкой квалификации. без разницы. и португальцы - ну те всегда какими-то чмошниками выглядят, что здесь, что в больщой футбол. вот всегда, когда их смотрю, какое-то ощущение, что они как-то "из под тишка"... з.ы. какая переигровка? вы о чем? Россию уже чморят все и везде...
21:51