Россия уступила Португалии в полуфинале чемпионата Европы. Виноваты судьи?

Сборная России проиграла Португалии в полуфинале чемпионата Европы в Словении со счетом 2:3.

В концовке игры судьи дважды приняли спорные решения в пользу португальцев. Третий гол был забит после того, как голкипер Соуза сыграл руками за пределами вратарской площади и вдобавок зацепил соперника – ни одно из нарушений арбитры не зафиксировали. В заключительной атаке россияне, сократившие отставание в счете до минимума, претендовали на пенальти на исходе времени встречи после фола, однако рефери и тут не дали свисток.

В матче за третье место россияне сыграют с проигравшим в паре Испания – Казахстан. Встреча состоится 10 февраля и начнется в 20:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы

1/2 финала

Россия – Португалия – 2:3 (1:0)

8 февраля. Любляна. Arena Stozice.