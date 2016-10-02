Россия уступила Аргентине в финале чемпионата мира

Сборная России уступила Аргентине в финале чемпионата мира со счетом 4:5. Дублем в составе победителей, впервые завоевавших этот титул, отметился Алан Бранди. У российской команды хет-трик оформил Эдер Лима.
Этот результат стал для сборной России лучшим в истории. На пути к финалу подопечные Сергея Скоровича одержали шесть побед в шести встречах. В групповом турнире россияне обыграли Таиланд (6:4), Египет (6:1) и Кубу (7:1). В плей-офф команда взяла верх над Вьетнамом (7:0), Испанией (6:2) и Ираном (4:3).
Кали (Колумбия)
Чемпионат мира
Финал
РОССИЯ – Аргентина – 4:5 (1:2)
Голы: Эдер Лима, 16 (1:0). А. Вапораки, 16 (1:1). Куссолино, 20 (1:2). Эдер Лима, 22 (2:2). Бранди, 22 (2:3). Бранди, 23 (2:4). К. Вапораки,39 (2:5). Лысков, 39 (3:5). Эдер Лима, 40 (4:5).
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01:36
Новоуепинни
Еще ЧМ по настольному футболу проводятся. Ну там где фигурки крутятся. Даже иногда по Евроспорту смотрел. Надо бы тоже развивать, почетно же, не просто по фану
01:29
Новоуепинни
Я конечна такую ерунду не смотрю, но: из 7 игр 5 играли с Таиландом, Египетом, Кубой, Ираном и прастихоспаде спортивным гегемоном Вьетнамом. Это точна ЧМ по футболу? А то как-то ржачно
01:27
Rome22
надо отдать должное Лиме... он такое же явление, как в свое время был Еременко!
01:18
konstantin sh
Владо 0:55 Так и говорил о разгильдяйстве со стороны русского бразильца. Ромуло еще "заработал" пеналь (который хоть не забили), судорожно пробил по воротам, после чего получили решающий мяч, и вообще играл невпопад. Заряжен был на победу противника? Но расслабленность, несконцентрированность всей команды при 1:0, 2:2 просто была недопустима.
01:18
Don Miguel
Да, Рома, я понимаю, в баскетболе вот тоже пятеро, но всегда есть Швед, на которого можно все свалить!
01:18
Rome22
.. и если один игрок раз за разом косячит, то он как великолепная полкоманды соперника....
01:17
пошливы
Тренер просто утопил на шу сборную. Как и Знарок хоккейную. А команда Аргентины - ГАВНО.
01:16
Rome22
Don Miguel.... в футзале один игрок - это очень много.....
01:10
Владо
А вообще,начали наши футболёры сcыкливо,сами себя испугались в финале.И это при том,что сами аргентинцы нас побаивались.Писец!Психолога в штат сборной надо было брать,ведь этот трусливый многолетний синдром в ответственных матчах уже,как говорится,оскомину набил.
01:08
Don Miguel
Рома, некомпетентные тренеры не выигрывают на чемпионате 6 игр. Хотя бы такую элементарщину можно и понимать. А проигрывают как раз только компетентные тренеры, других в финалах не бывает, это тоже прописная истина. А валить поражение на одного игрока вообще смешно. Комментаторы просто игру не комментировали, только на Ромулу грязь лили, не видели, когда он играл здорово. Ну, "здешнии" и пошли по стопам
01:07
wallesss
В матче Россия - Аргентина как-то странно смотрится фамилия Лысков.
01:06
shu111
серенолюб, съешь кусочек преднизолона
01:01
yspesh4
Хотел что-то по футбику написать, но увидел комменты и перестал. Ладно, скажу (нецензурно). Отрокович, нафиг вторую четверку полностью выпускать, если она не играет? Сделай одиночные замены. Убери Ромулу после 2-ого привезенного мяча? Остальное (нецензурно). ИМХО. Тренер проиграл.
01:00
US46
По игре - абсолютный мисматч был. Тотальное превосходство в классе Аргентины.) Игра была сделана по сути к середине, и арги тупо докатали до финала практически весь второй тайм.))
00:59
Rome22
Don Miguel.... намекаешь, что Скорович компетентен? только слепой не мог видеть, что вытворял Ромуло...
00:58
Don Miguel
Хоть число и нечетное, но проиграли почетно. Жаль, что сами голы забивали трудовые, а пропускали дурацкие. Даже в пустые ворота и то залетел на дурочку. Кстати, за 9 минут без вратаря могли в пустые пропустить и больше. Это я о "некомпетентности" тренеров.
00:55
Владо
konstantin sh(00:45) Плюс после наших двух первых мячей абсолютно русское рас..дяйство в обороне, и матч проигран.#######При счёте 2:2 именно Ромуло был тем последним защитником обороны,когда аргентинцы на добивании забивали третий мяч.Эта сонная бразильская мудила стояла в в двух-трёх метрах от игрока соперника,когда мяч ещё только долетал до наших ворот,а затем энертно разворачивался в сторону аргентинца.
00:55
bladeofpredator2004
9 минут до конца, 5 фолов, мяч в зоне аргентинцев. ну чего ты ждешь меняй вратаря. нет надо 4 минуты продолбать в никуда. тренер провалил игру полностью. может тренер-бразилец нужен?
00:50
Busnik
Департируйте Ромуло домой!!!!!
00:49
Thomas_Boy
US46 __________ Смока, думаю, плакать над тобой долго не придется.)) Но я даже венок принесу на такое событие. А пока над тобой только смеются.)
00:45
US46
Имха, Мутко надо скупить пол сборной Аргентины, смешать с бразилами, и тогда возможно появятся шансы.))
00:45
Veron80
Обидно что не Аргентина выиграла, а мы как обычно проиграли(((( Ромулу знатно слил игру, все видели как он корячил, кроме нашего тренера. Даже финальную атаку запорол именно он! Полностью тренерское поражение
00:45
konstantin sh
Ромуло,конечно. У Лимы игра шла, обыгрывал аргов как детей. Но не так много на него играли, как хотелось бы. И воротчик хорош. Плюс после наших двух первых мячей абсолютно русское рас..дяйство в обороне, и матч проигран.
00:45
Rome22
Скоровичу божья роса глаза застилало когда смотрел на площадку? не видеть как чудил Ромула - это что-то!.....
00:45
zver19
Искремас Так иди дальше, че забыл-то здесь тогда? ))
00:44
Искремас
Да уж. Скоро финал чемпионата мира по игре в чехарду будем обсуждать.
00:42
zver19
US46 - побитая собака это ты. Мне тебя жаль. А особенно твоих родителей, которые не знают даже, какую мразь они вырастили ((
00:41
Санитар леса
Может непопулярное мнение, но к этой команде отношусь равнодушно. Лучше пусть свои играют. Аргентина, Иран, Португалия показали, что можно и своими добиваться успеха и обыгрывать фаворитов. А у нас как всегда: лишь бы за счет иностранцев выигрывать. Смешно смотреть на сборные, подобные России и Азербайджану в футзале.
00:39
шаша2
US46\\\\\\\\\\\\\\\мразота, сокройся навсегда,.
00:39