Россия уступила Аргентине в финале чемпионата мира

Сборная России уступила Аргентине в финале чемпионата мира со счетом 4:5. Дублем в составе победителей, впервые завоевавших этот титул, отметился Алан Бранди. У российской команды хет-трик оформил Эдер Лима.

Этот результат стал для сборной России лучшим в истории. На пути к финалу подопечные Сергея Скоровича одержали шесть побед в шести встречах. В групповом турнире россияне обыграли Таиланд (6:4), Египет (6:1) и Кубу (7:1). В плей-офф команда взяла верх над Вьетнамом (7:0), Испанией (6:2) и Ираном (4:3).

Кали (Колумбия)

Чемпионат мира

Финал

РОССИЯ – Аргентина – 4:5 (1:2)

Голы: Эдер Лима, 16 (1:0). А. Вапораки, 16 (1:1). Куссолино, 20 (1:2). Эдер Лима, 22 (2:2). Бранди, 22 (2:3). Бранди, 23 (2:4). К. Вапораки,39 (2:5). Лысков, 39 (3:5). Эдер Лима, 40 (4:5).