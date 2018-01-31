Россия упустила победу над Польшей за 9 секунд до конца матча

Сборные России и Польши сыграли вничью в первом матче на чемпионате Европы. Иван Чишкала на 36-й минуте вывел россиян вперед, но поляки сравняли счет за девять секунд до конца встречи.
В следующем матче на турнире россияне сыграют с Казахстаном. Встреча состоится 3 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.
Чемпионат Европы
Группа B
Россия - Польша - 1:1 (0:0)
Голы: Чишкала, 36 (1:0). Кубик, 40 (1:1).
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BATAMAN
* 10 сек
10:21
BATAMAN
Сами виноваты, за 10 до пропущенного гола, не смогли нормально разыграть 2 в 1.
10:21
bezik
У Италии, Испании и Казахстана бразильцев не меньше. У Италии 5. ШАяхметова жаль, можно было вместо Ромуло. и при чем тут пижонство?
09:16
Lennon
Чуется, что без бразилов российский миник скоро сдохнет просто.....
08:56
icezellion
Всего 4 бразила из 12
07:47
Доктор со стажем
Росийские бразильцы опять проиграли?
07:39
alexway.67
пижоны хреновы
01:25
Папа73
Почему 39-я минута?! Шла последняя минута, значит 40-я.
00:35