00:27 | МИНИ-ФУТБОЛ

Россия упустила победу над Польшей за 9 секунд до конца матча

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Сборные России и Польши сыграли вничью в первом матче на чемпионате Европы. Иван Чишкала на 36-й минуте вывел россиян вперед, но поляки сравняли счет за девять секунд до конца встречи.

В следующем матче на турнире россияне сыграют с Казахстаном. Встреча состоится 3 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы

Группа B

Россия - Польша - 1:1 (0:0)

Голы: Чишкала, 36 (1:0). Кубик, 40 (1:1).

Дополнительная информация

http://futsal.sport-express.ru/europe/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
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BATAMAN

* 10 сек

10:21

BATAMAN

Сами виноваты, за 10 до пропущенного гола, не смогли нормально разыграть 2 в 1.

10:21

bezik

У Италии, Испании и Казахстана бразильцев не меньше. У Италии 5. ШАяхметова жаль, можно было вместо Ромуло. и при чем тут пижонство?

09:16

Lennon

Чуется, что без бразилов российский миник скоро сдохнет просто.....

08:56

icezellion

Всего 4 бразила из 12

07:47

Доктор со стажем

Росийские бразильцы опять проиграли?

07:39

alexway.67

пижоны хреновы

01:25

Папа73

Почему 39-я минута?! Шла последняя минута, значит 40-я.

00:35