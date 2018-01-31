Россия упустила победу над Польшей за 9 секунд до конца матча

Сборные России и Польши сыграли вничью в первом матче на чемпионате Европы. Иван Чишкала на 36-й минуте вывел россиян вперед, но поляки сравняли счет за девять секунд до конца встречи.

В следующем матче на турнире россияне сыграют с Казахстаном. Встреча состоится 3 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы

Группа B

Россия - Польша - 1:1 (0:0)

Голы: Чишкала, 36 (1:0). Кубик, 40 (1:1).