21:34 | МИНИ-ФУТБОЛ

Россия сыграла вничью с Казахстаном

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Сборные России и Казахстана сыграли вничью во втором матче на чемпионате Европы - 1:1. В первой игре россияне сыграли с тем же счетом с Польшей.

Россия заняла второе место в группе B. В 1/4 финала команда сыграет с победителем группы A. Игра пройдет 5 февраля.

Чемпионат Европы

Группа B

Казахстан - Россия - 1:1 (0:1)

Голы: Лима, 2 (Р). Дуглас, 24 (К).

3 февраля. Любляна. "Arena Stozice".

Дополнительная информация

http://futsal.sport-express.ru/europe/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (15)
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bibik.i

Но чесно говоря глядя на матчи с Польшой и Казахстаном думаю в призёры Россия не попадёт, рад бы ошибиться.

22:49

bibik.i

fireman32___Извиняюсь имел ввиду профессионалов из НХЛ, за сборную своих игроков хватает. Ну тогда например в волейбол за сборную Польши будет играть кубинец Леон.

22:46

Lennon

Возможно, пора менять систему......

22:25

Lennon

Такое ощущение, что после стремительного взлёта просто больно падаем........

22:24

fanat2017

В 1\4 закончиться поход России на этом ЧЕ. Игры в атаке нет. Казахи и поляки нас переиграли по всем статьям. Особенно казахи,в 2 раза больше нанесли ударов!! Это что????

22:17

Чужой2

Мне натурализация не мешает. Они учат наших как надо играть, т.к. у них, натурализированных, уровень мастерства выше. Пока будешь искать таких же мастеровитых среди своих время драгоценное будет упущено.

22:10

fireman32

bibik.i...Что то я не припомню,чтобы кого то из русских брали играть за сборную Канады,хотя,возможно,тебе лучше знать.

22:07

bibik.i

Платошкин Андрей___Вот например в Канаде родине хоккея своих хоккеистов много, однако приглашают европейцев, а у нас к сожалению хороших футболистов мало.

22:00

jаhlexx

Клоуны типа Платочкина ниже отписавшегося - что за негры тогда завоёвывают золотишко за Францию, США и прочих ? Тоже понаехавшие ?

21:59

Платошкин Андрей

Вот добавлю еще. Для МЕНЯ победы Ана (какой он нахрен Виктор??) и как его Уайлда это не победы Российского спорта. Это издевательство над российскими болельщиками. Так же и везде. Нахрена натурализуют футболистов. У нас 150 млн. человек. Ну неужели мы не можем найти 14 человек? (с заменами 3-мя).

21:54

Василий Алибабаевич

Казахстан - Россия - 1:1 Голы: Лима, 24 (Р). Дуглас, 24 (К). не в курсе ситуации в миньке, но со стороны кажется, что что-то тут не так..

21:48

Andersen2

В атаке тускло сыграли. Такое чувство, что драйва у ребят нет.И,показалось, что кричали друг на друга по несерьезным поводам. Короче, мотивируйте себя ребята на игру и вперед к победам!

21:47

Платошкин Андрей

Казахстан - Россия 1:1 Голы: Лима (Р), Дуглас (К). Забивают Россияне и Казахи))) Я бы запретил эту дурацкую натурализацию. Болеть за условных Гильерме нехрена не в кайф. Уж лучше наши Дзюбы и Кокорины.

21:47

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

команда мукунок плюс "дружба народов" -- замтарадзе/чишкала/абрамович/ниязов --- ЭТО НЕЧТО!!!!!

21:46

Lars Berger

С итальянцами будем рассчитываться. Опасения за атаку. 2 гола в 2-х играх - не дело. Вперед, Россия!

21:40