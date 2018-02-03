Россия сыграла вничью с Казахстаном

Сборные России и Казахстана сыграли вничью во втором матче на чемпионате Европы - 1:1. В первой игре россияне сыграли с тем же счетом с Польшей.
Россия заняла второе место в группе B. В 1/4 финала команда сыграет с победителем группы A. Игра пройдет 5 февраля.
Чемпионат Европы
Группа B
Казахстан - Россия - 1:1 (0:1)
Голы: Лима, 2 (Р). Дуглас, 24 (К).
3 февраля. Любляна. "Arena Stozice".
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bibik.i
Но чесно говоря глядя на матчи с Польшой и Казахстаном думаю в призёры Россия не попадёт, рад бы ошибиться.
22:49
bibik.i
fireman32___Извиняюсь имел ввиду профессионалов из НХЛ, за сборную своих игроков хватает. Ну тогда например в волейбол за сборную Польши будет играть кубинец Леон.
22:46
Lennon
Возможно, пора менять систему......
22:25
Lennon
Такое ощущение, что после стремительного взлёта просто больно падаем........
22:24
fanat2017
В 1\4 закончиться поход России на этом ЧЕ. Игры в атаке нет. Казахи и поляки нас переиграли по всем статьям. Особенно казахи,в 2 раза больше нанесли ударов!! Это что????
22:17
Чужой2
Мне натурализация не мешает. Они учат наших как надо играть, т.к. у них, натурализированных, уровень мастерства выше. Пока будешь искать таких же мастеровитых среди своих время драгоценное будет упущено.
22:10
fireman32
bibik.i...Что то я не припомню,чтобы кого то из русских брали играть за сборную Канады,хотя,возможно,тебе лучше знать.
22:07
bibik.i
Платошкин Андрей___Вот например в Канаде родине хоккея своих хоккеистов много, однако приглашают европейцев, а у нас к сожалению хороших футболистов мало.
22:00
jаhlexx
Клоуны типа Платочкина ниже отписавшегося - что за негры тогда завоёвывают золотишко за Францию, США и прочих ? Тоже понаехавшие ?
21:59
Платошкин Андрей
Вот добавлю еще. Для МЕНЯ победы Ана (какой он нахрен Виктор??) и как его Уайлда это не победы Российского спорта. Это издевательство над российскими болельщиками. Так же и везде. Нахрена натурализуют футболистов. У нас 150 млн. человек. Ну неужели мы не можем найти 14 человек? (с заменами 3-мя).
21:54
Василий Алибабаевич
Казахстан - Россия - 1:1 Голы: Лима, 24 (Р). Дуглас, 24 (К). не в курсе ситуации в миньке, но со стороны кажется, что что-то тут не так..
21:48
Andersen2
В атаке тускло сыграли. Такое чувство, что драйва у ребят нет.И,показалось, что кричали друг на друга по несерьезным поводам. Короче, мотивируйте себя ребята на игру и вперед к победам!
21:47
Платошкин Андрей
Казахстан - Россия 1:1 Голы: Лима (Р), Дуглас (К). Забивают Россияне и Казахи))) Я бы запретил эту дурацкую натурализацию. Болеть за условных Гильерме нехрена не в кайф. Уж лучше наши Дзюбы и Кокорины.
21:47
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
команда мукунок плюс "дружба народов" -- замтарадзе/чишкала/абрамович/ниязов --- ЭТО НЕЧТО!!!!!
21:46
Lars Berger
С итальянцами будем рассчитываться. Опасения за атаку. 2 гола в 2-х играх - не дело. Вперед, Россия!
21:40