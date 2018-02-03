Россия сыграла вничью с Казахстаном

Сборные России и Казахстана сыграли вничью во втором матче на чемпионате Европы - 1:1. В первой игре россияне сыграли с тем же счетом с Польшей.

Россия заняла второе место в группе B. В 1/4 финала команда сыграет с победителем группы A. Игра пройдет 5 февраля.

Чемпионат Европы

Группа B

Казахстан - Россия - 1:1 (0:1)

Голы: Лима, 2 (Р). Дуглас, 24 (К).

3 февраля. Любляна. "Arena Stozice".