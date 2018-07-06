Россия сыграет с Хорватией и Словенией в отборочном турнире женского чемпионата Европы

Состоялась жеребьевка отборочного турнира женского чемпионата Европы. Финальная стадия нового турнира пройдет с участием четырех команд в середине февраля 2019 года.
Предварительный раунд отбора состоится с 21 по 26 августа. Основной раунд пройдет с 11 по 16 сентября.
Сборная России выступит в основной сетке. Соперниками россиянок по группе будут команды Словении и Хорватии, а также победитель группы А предварительного раунда - Голландия, Бельгия, Швеция или Северная Ирландия.
Le tirage au sort a été effectué, voici les groupes de qualification au premier EURO de #futsal de l'#UEFA pic.twitter.com/qEAHHS0yzt– L'UEFA (@UEFAcom_fr) 5 июля 2018 г.
Et voici le groupe principal.– L'UEFA (@UEFAcom_fr) 5 июля 2018 г.
Pour plus de détail sur la compétition https://t.co/lIYO9W83LY pic.twitter.com/0NtxrYcSBe
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