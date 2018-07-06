Россия сыграет с Хорватией и Словенией в отборочном турнире женского чемпионата Европы

Состоялась жеребьевка отборочного турнира женского чемпионата Европы. Финальная стадия нового турнира пройдет с участием четырех команд в середине февраля 2019 года.

Предварительный раунд отбора состоится с 21 по 26 августа. Основной раунд пройдет с 11 по 16 сентября.

Сборная России выступит в основной сетке. Соперниками россиянок по группе будут команды Словении и Хорватии, а также победитель группы А предварительного раунда - Голландия, Бельгия, Швеция или Северная Ирландия.