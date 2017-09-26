Россия переиграла Португалию

Сборная России уверенно обыграла Португалию​ во втором товарищеском матче. Россияне забили семь мячей в ворота соперника, пропустив три.

Напомним, вчера в первом товарищеском матче с Португалией сборная России вырвала ничью. При этом, по ходу встречи россияне уступали со счетом 1:3.

Товарищеский матч

Россия - Португалия - 7:3 (4:2)

Голы: Рикардинью, 2 (0:1). Коэлью, 5 (0:2). Чишкала, 6 (1:2). Эдер Лима, 10 (2:2). Асадов, 12 (3:2). Асадов, 19 (4:2). Эдер Лима, 29 (5:2). Бруно Коэлью, 35 (5:3). Давыдов, 37 (6:3). Милованов, 37 (7:3).