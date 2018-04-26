РФС подписал новый контракт с главным тренером сборной России по мини-футболу

РФС на официальном сайте сообщил о подписании нового контракта с главным тренером сборной России по мини-футболу Сергеем Скоровичем. Новое соглашение рассчитано до конца апреля 2019 года.

- Сегодня мне очень приятно подписать договор с Сергеем Скоровичем, - сказал и.о. президента РФС Александр Алаев. - Это, безусловно, оценка, работы его тренерского штаба, под руководством которого в последние годы успешно выступает мужская национальная сборная России по мини-футболу. С приходом на пост главы УЕФА Александра Чеферина в европейском мини-футболе происходят большие изменения. Прежде всего, это касается всей пирамиды соревнований. Появятся новые турниры, которые должны придать импульс развития не только мужского мини-футбола, но и женского, юношеского, студенческого. Еще раз поздравляю Сергея Скоровича и очень надеюсь, что сегодняшнее событие станет следующим этапом на пути к новым вершинам.

Со своей стороны я тоже благодарю Александра Александровича Алаева за теплые слова, - отметил Скорович. - Сборная России сейчас является лидером в европейском рейтинге и одним из лидеров в мировом. Сделаем все возможное для того, чтобы команда развивалась, прогрессировала и завоевала один из больших трофеев. Огромную роль в последних успехах играет работа всего тренерского штаба сборной и руководства АМФР (Ассоциации мини-футбола России).

Напомним, Скорович возглавляет сборную России с 2009 года. Под его руководством команда трижды занимала второе место на чемпионатах Европы (2012, 2014, 2016), в 2018 году она стала третьей. Также при нем россияне завоевали серебро чемпионата мира-2016.