"Прогресс" победил "Дину", КПРФ сыграл вничью с "Тюменью"

"Прогресс" в матче пятого тура чемпионата России на своей площадке победил "Дину" со счетом 5:2.

КПРФ сыграл вничью с "Тюменью" – 2:2. "Норильский никель" и "Новая генерация" также победителя не выявили – 2:2.

"Прогресс" возглавляет турнирную таблицу.

Чемпионат России

Суперлига

4-й тур

"Новая генерация" (Сыктывкар) – "Норильский никель" (Норильск) – 2:2 (0:0)

"КПРФ" (Москва) – "Тюмень" (Тюмень) – 2:2 (2:1)

"Прогресс" (Глазов) – "Дина" (Москва) – 5:2 (2:1)