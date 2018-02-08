Президент Ассоциации мини-футбола России: "Последние минуты матча Россия - Португалия испортили всю картину"

Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев после полуфинала чемпионата Европы Россия – Португалия (2:3) отметил, что в команде все ужасно расстроены. Алиев также добавил, что последние минуты встречи испортили всю картину игры.

– Мы все ужасно расстроены, – сказал Алиев. – Португальцы на этом чемпионате Европы очень хороши и действительно показывают интересную и яркую игру, но сегодня все видели футбол сборной России. Если рассматривать первый тайм, то мы владели полным преимуществом, но, к сожалению, хромала реализация. Сложись вторая половина так же – мы были бы уверены в нашей итоговой победе.

Что касается работы арбитров, то сейчас в мой телефон сыплются сообщения со скоростью двадцать штук в минуту. Все они – о том, что это был настоящий судейский беспредел. Кстати, если оценивать судейство в течение всего матча, то оно было хорошим и правильным. Но последние минуты... Они испортили всю картину. Конечно же, поставь арбитр португальцам шестой фол, у нас появилась бы возможность забить и сравнять счет с 10-метрового удара. Эта ситуация повлияла на настроение игроков. Все завелись, получили карточки, что не красит эмоциональный фон матча. Но что мы можем теперь поделать? Будем работать над ошибками. Выигрывает тот, кто забивает больше. У нас тем более тоже были хорошие шансы. А португальцы, даже проигрывая 0:1, обошлись без паники в глазах и хладнокровно переломили ход матча.

Опыт и спокойствие Рикардинью привели к тому, что соперник забил свои мячи – чисто и красиво. Мы в тех моментах были бессильны. А сами сделать такие вещи не смогли. И все замены, которые были проведены тренером, не усилили игру команды, а, наоборот, только ослабили. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Напомним, что в концовке полуфинала судьи дважды приняли спорные решения в пользу португальцев. Третий гол был забит после того, как голкипер Соуза сыграл руками за пределами вратарской площади и вдобавок зацепил соперника – ни одно из нарушений арбитры не зафиксировали. В заключительной атаке россияне, сократившие отставание в счете до минимума, претендовали на пенальти на исходе времени встречи после фола, однако рефери и тут не дали свисток.