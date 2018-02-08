Президент Ассоциации мини-футбола России: "Португальцы после игры приносили извинения"

Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев после полуфинала чемпионата Европы Россия – Португалия (2:3) отметил, что нет смысла подавать протест на результат встречи. Алиев также добавил, что португальцы после игры приносили извинения россиянам.
– По каким эпизодам возникли вопросы к судейству?
– Первый момент – фол на Робинью. Второй – игра вратаря соперников руками за линией штрафной. Это возмутило всех футболистов. Да и всю общественность! Даже работники УЕФА опускали взгляд и не могли смотреть нам в глаза. А португальцы, обнимая нас в коридоре, приносили извинения. Их руководители сами оценивают ситуацию и не так уж рады такой победе в такой концовке.
– Протест подавать будете?
– Это бессмысленно. На матче присутствовал временно исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев, который видел все своими глазами. Мы уже успели переговорить по телефону. Он является руководителем Комитета по мини-футболу и пляжному футболу. Думаю, такая концовка станет хорошим толчком для обсуждения общего положения дел. Назрели изменения. Испанские представители руководят всем мини-футболом в Европе, возглавляют все комитеты. И на протяжении многих лет возникают некорректные ситуации на крупных форумах, которые показываются по центральному ТВ. Повторю, мне сейчас пишет огромное количество болельщиков! Все негодуют. Сами знаете, России и так сейчас тяжело со всеми этими спортивными санкциями... И не хотелось бы, чтобы судьи еще так влияли на красивую и корректную игру и вмешивались в отличный футбол. А они – вмешались. Но мы не опускаем рук. Будем биться за бронзу! (Михаил ГОНЧАРОВ)
Напомним, что в концовке полуфинала судьи дважды приняли спорные решения в пользу португальцев. Третий гол был забит после того, как голкипер Соуза сыграл руками за пределами вратарской площади и вдобавок зацепил соперника – ни одно из нарушений арбитры не зафиксировали. В заключительной атаке россияне, сократившие отставание в счете до минимума, претендовали на пенальти на исходе времени встречи после фола, однако рефери и тут не дали свисток.
old grumbler
...В большом футболе иногда матчи переигрывали после судейских скандалов....... но не по требованию России... ни для СССР ни для России такого не делали... ни разу....
01:44
old grumbler
...а воз и ныне там... со времен Крылова... К сожалению тот кто может принимать решения в этой стране... один и ему сейчас не до спорта...ну совсем....
01:42
Нефилим
Что значит нет смысла??? Утереться что ли просто???? Надо требовать переигровку, потому что у нас украли победу, это была не незначительная ошибка, которая мало на что повлияла, должно было быть 1-2 и пенальти, а стало 1-3. В большом футболе иногда матчи переигрывались после судейских скандалов.
01:12
top220
ЛокоМотив ---- согласен, наши предсказуемо снова утрутся. Не впервой,увы...
00:39
ЛокоМотив
без протеста все это пустая болтовня,последствия такой болтовни мы щас хлебаем на олимпиаде
00:09