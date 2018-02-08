Президент Ассоциации мини-футбола России: "Португальцы после игры приносили извинения"

Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев после полуфинала чемпионата Европы Россия – Португалия (2:3) отметил, что нет смысла подавать протест на результат встречи. Алиев также добавил, что португальцы после игры приносили извинения россиянам.

– По каким эпизодам возникли вопросы к судейству?

– Первый момент – фол на Робинью. Второй – игра вратаря соперников руками за линией штрафной. Это возмутило всех футболистов. Да и всю общественность! Даже работники УЕФА опускали взгляд и не могли смотреть нам в глаза. А португальцы, обнимая нас в коридоре, приносили извинения. Их руководители сами оценивают ситуацию и не так уж рады такой победе в такой концовке.

– Протест подавать будете?

– Это бессмысленно. На матче присутствовал временно исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев, который видел все своими глазами. Мы уже успели переговорить по телефону. Он является руководителем Комитета по мини-футболу и пляжному футболу. Думаю, такая концовка станет хорошим толчком для обсуждения общего положения дел. Назрели изменения. Испанские представители руководят всем мини-футболом в Европе, возглавляют все комитеты. И на протяжении многих лет возникают некорректные ситуации на крупных форумах, которые показываются по центральному ТВ. Повторю, мне сейчас пишет огромное количество болельщиков! Все негодуют. Сами знаете, России и так сейчас тяжело со всеми этими спортивными санкциями... И не хотелось бы, чтобы судьи еще так влияли на красивую и корректную игру и вмешивались в отличный футбол. А они – вмешались. Но мы не опускаем рук. Будем биться за бронзу! (Михаил ГОНЧАРОВ)

Напомним, что в концовке полуфинала судьи дважды приняли спорные решения в пользу португальцев. Третий гол был забит после того, как голкипер Соуза сыграл руками за пределами вратарской площади и вдобавок зацепил соперника – ни одно из нарушений арбитры не зафиксировали. В заключительной атаке россияне, сократившие отставание в счете до минимума, претендовали на пенальти на исходе времени встречи после фола, однако рефери и тут не дали свисток.