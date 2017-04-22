Представители АМФР и РФС обсудили с "Диной" и "Динамо" акцию протеста в финале Кубка России

Представители РФС, АМФР и клубов "Дина" и подмосковного "Динамо" провели встречу, на которой обсудили акцию протеста в финале Кубка России, сообщает "Р-Спорт". Инцидент произошел 26 марта в Щелкове. После стартового свистка футболисты на протяжении минуты не предпринимали никаких действий. Президент АМФР Эмиль Алиев заявил, что данная акция вызвана долгами по зарплате.

По итогам встречи стороны пришли к пониманию, что проведение подобных акций в дальнейшем непозволительно, особенно с учетом высокого рейтинга и популярности российского клубного мини-футбола. Футболисты "Динамо" и "Дины" заявили об отсутствии разногласий со своими клубами и с АМФР.

– Я хочу поблагодарить всех участников этой встречи за разумный подход к разрешению сложившейся ситуации и за найденный компромисс, – сказал Алиев. – Напомню, что подобная акция, ставшая неожиданностью и для руководителей клубов, и для Ассоциации мини-футбола России, и для многочисленных болельщиков, едва ли способна разрешить имеющиеся финансовые трудности двух команд. Я твердо убежден, что нынешний высокий уровень развития мини-футбола в России, ведущие международные позиции нашей суперлиги, наших клубов и наших сборных команд – это плод совместных усилий, где равный вклад вносят и футболисты, и руководители. Подобными акциями мы ставим палки в колеса самим себе.