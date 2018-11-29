Португалия отказалась приезжать на матчи с Украиной из-за военного положения

Товарищеские матчи между сборными Украины и Португалии по мини-футболу под угрозой срыва, сообщает официальный сайт Ассоциации футзала Украины. Они должны были пройти в Запорожье 4-5 декабря. Накануне ассоциация получила письмо от Федерации футбола Португалии, в котором говорилась, что сборная не приедет из-за введения военного положения в отдельных областях страны. Причиной такого решения стали рекомендации МИД Португаии и УЕФА.

В свою очередь украинская сторона предложила рассмотреть возможность проведения матчей в других городах, не находящихся в зоне действия военного положения. Пока вопрос о товарищеских матчах находится в стадии рассмотрения.