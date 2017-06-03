Подмосковное "Динамо" - 11-кратный чемпион России

Подмосковное "Динамо" победило "Дину" в третьем матче финала мужской суперлиги. Бело-голубые выиграли серию со счетом 3-0 и вновь стали чемпионами России. Это 11-й трофей в истории клуба, основанного Константином Еременко. "Динамо" является самым титулованным клубом страны (у "Дины" девять трофеев).

Бронзовые медали чемпионата России завоевал "Газпром-Югра", также всухую выигравший серию у "Сибиряка".

Чемпионат России

Суперлига

Плей-офф

Финал

"Динамо" (Московская область) - "Дина" (Москва) - 6:4 (2:1)