Определен состав сборной России по мини-футболу на чемпионат Европы

Пять игроков клуба "Газпром-Югра" вошли в окончательный список сборной России по мини-футболу на чемпионат Европы-2018, информирует официальный сайт Ассоциации мини-футбола России (АМФР).

Чемпионат Европы пройдет с 30 января по 10 февраля в Любляне. Соперниками национальной сборной в групповом турнире станут команды Польши и Казахстана. Полностью состав команды из 14 футболистов выглядит следующим образом:

вратари – Георгий Замтарадзе (КПРФ, Москва), Дмитрий Путилов ("Синара", Екатеринбург);

полевые игроки - Дмитрий Лысков, Иван Чишкала, Андрей Афанасьев, Ромуло, Данил Давыдов (все – "Газпром-Югра", Югорск), Эдер Лима ("Магнус футзал", Бразилия), Робиньо ("Бенфика", Португалия), Сергей Абрамович, Иван Милованов (оба – "Тюмень"), Эскердинья ("Барселона", Испания), Сергей Абрамов ("Синара", Екатеринбург), Артем Ниязов (КПРФ, Москва).