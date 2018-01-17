Назван расширенный состав сборной России на чемпионат Европы

РФС опубликовал расширенный список футболистов, которые войдут в заявку сборной России на чемпионат Европы в Словении. 17 января команда начала подготовку к турниру, в тренировках в Новогорске приняли участие 18 футболистов. В итоговую заявку попадут только 14 из них.

Первый матч сборной на групповом турнире чемпионата Европы состоится 30 января против Польши, второй – против Казахстана 3 февраля. В четвертьфинал пройду по две команды из каждой группы, финал пройдет 10 февраля.

Состав сборной России на сбор в Новогорске:

вратари Георгий Замтарадзе (КПРФ Москва), Дмитрий Путилов ("Синара" Екатеринбург), Сергей Слемзин ("Газпром-Югра" Югорск).



полевые игроки Сергей Абрамов ("Синара" Екатеринбург), Сергей Абрамович, Иван Милованов (оба – "Тюмень"), Янар Асадов, Артем Ниязов (оба – КПРФ Москва), Андрей Афанасьев, Данил Давыдов, Катата, Дмитрий Лысков, Ромуло, Иван Чишкала, Владислав Шаяхметов (все – "Газпром-Югра" Югорск), Эдер Лима ("Магнус футзал" Бразилия), Робиньо ("Бенфика" Португалия), Эскердинья ("Барселона" Испания).



Старший тренер – Сергей Скорович.