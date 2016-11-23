Мутко получил серебряную медаль ЧМ-2016

Вице-премьер правительства России, президент РФС Виталий Мутко на заседании исполкома организации отметил успешное выступление сборной России по мини-футболу на чемпионате мира в Колумбии, где подопечные Сергея Скоровича дошли до финала и проиграли аргентинцам со счетом 4:5, информирует пресс-служба АМФР.



Член исполкома РФС, президент АМФР Эмиль Алиев поблагодарил Мутко за всестороннюю поддержку мужской сборной и от лица команды вручил главе РФС серебряную медаль. При этом Мутко напомнил и о том, что женская сборная России по мини-футболу также является действующим серебряным призером мирового первенства 2015 года.