09:34 | МИНИ-ФУТБОЛ

Мутко получил серебряную медаль ЧМ-2016

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Вице-премьер правительства России, президент РФС Виталий Мутко на заседании исполкома организации отметил успешное выступление сборной России по мини-футболу на чемпионате мира в Колумбии, где подопечные Сергея Скоровича дошли до финала и проиграли аргентинцам со счетом 4:5, информирует пресс-служба АМФР.

Член исполкома РФС, президент АМФР Эмиль Алиев поблагодарил Мутко за всестороннюю поддержку мужской сборной и от лица команды вручил главе РФС серебряную медаль. При этом Мутко напомнил и о том, что женская сборная России по мини-футболу также является действующим серебряным призером мирового первенства 2015 года.

Дополнительная информация

http://amfr.ru/league/national/articles/40403/

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