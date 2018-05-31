17:26 | МИНИ-ФУТБОЛ

Московский "Спартак" в следующем сезоне сыграет в Суперлиге


В следующем сезоне в российской мини-футбольной Суперлиге будет выступать московский "Спартак", сообщает сайт Ассоциации мини-футбола России (АМФР). Также новичками Суперлиги станут БЛиК (Нефтеюганск), "Динамо" (Самара) и "СКА-Хабаровск".

Ожидается пополнение и в Высшей лиге: "Спартак" выступит в конференции "Запад" второй командой. Кроме того, готовность заявиться в Первенство выразили ЛКС (Липецк), "Беркут" (Грозный), "Деловой партнер" (Великий Новгород), АЛГА (Уфа), представители Кемерово и Новокузнецка.

Дополнительная информация

http://amfr.ru/news/48921/

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