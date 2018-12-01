Матчи украинской и португальской сборных перенесены в Португалию из-за военного положения

Товарищеские матчи сборных Украины и Португалии пройдет в португальском городе Риу-Майор, сообщает Ассоциация футзала Украины. Ранее поединок должен был пройти в Запорожье.
Напомним, сборная Португалии отказалась приезжать на матчи из-за объявленного в регионе военного положения. Игры пройдут 4-5 декабря и начнутся в 22.00 по московскому времени.
Дополнительная информация
http://futsal.com.ua/news/zbirni-ukrayiny-nacionalna/matchi-mizh-zbirnymy-ukrayiny-ta-portugaliyi-vidbudutsya-u-misti-riu
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